Новое поколение большого кроссовера GAC для России оценили минимум в 3,5 миллиона

Китайская автомобильная марка GAC готовится к началу продаж на российском рынке нового поколения кроссовера GS8. Недавно машина успешно завершила процедуру сертификации, а теперь ее официально показали на специальном мероприятии для журналистов, в ходе которого также назвали цены для РФ.

Стартовый прайс на новинку составил 3 миллиона 500 тысяч рублей, что примерно на полмиллиона рублей дороже, чем стоил дореформенный кроссовер. При этом многие эксперты были уверены, что эта цифра окажется на 500 тысяч – 1 миллион рублей выше, чем вышло на самом деле.

Для сравнения, в Китае за эту модель второго поколения просят от 186 тысяч 800 юаней или 2 миллиона 360 тысяч рублей.

Напомним, второе поколение GAC GS8 построено на новой модульной архитектуре под названием GPMA-L. Длина автомобиля составляет 4980 мм, ширина – 1950 мм, высота – 1780 мм, а размер колесной базы равен 2920 мм. Привод может быть исключительно полным.

В «Поднебесной» такая итерация кроссовера представлена с 2021 года. В качестве двигателя она использует 2-литровый бензиновый турбомотор, выдающий 252 лошадиные силы.

Какой окажется мощность этого агрегата в России пока загадка (по слухам это будет цифра в 248 л.с.), но известно, что связку ему составит 8-диапазонная автоматическая трансмиссия фирмы Aisin.