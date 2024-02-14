Китайский аналог Toyota Alphard представят в РФ уже через неделю

Компания GAC готовится начать продажи на российском рынке своего нового минивэна, который ранее завозили к нам параллельные импортеры напрямую из Китая под маркой Trumpchi и с названием M8. С появлением машины в РФ ее имя сохранится без изменений, но суббренд заменят на головную компанию GAC. Когда стоит ждать появления такого автомобиля рассказали инсайдеры.

Издание «Автопоток» опубликовало информацию, согласно которой заместитель генерального директора отечественного офиса GAC на конференции «Автостат» раскрыл официальные сведения о сроках премьеры машины.

По словам топ-менеджера китайского автопроизводителя, минивэн GAC M8 уже получил сертификат ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) и готов к выходу в продажу. Его официальная презентация должна состояться уже через неделю на дилерской конференции.

Ожидается, что минивэн, который собираются ввозить в Россию официально, не будет отличаться от своего китайского аналога (по крайней мере внешне).

Его длина составит 5,2-метра, ширина – 1,9-метра, а высота – 1,8-метра. Колесная база машины окажется равна трем метрам, а в качестве двигателя будет предложен безальтернативный 2-литровый бензиновый агрегат 4B20J1, выдающий 231 лошадиную силу. Ассистировать ему предстоит 8-скоростной автоматической трансмиссии японской фирмы Aisin.

Сколько будет стоить GAC M8 в России пока неизвестно, но за параллельно импортированные Trumpchi M8 у нас сейчас просят минимум 5 миллионов рублей.