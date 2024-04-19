Китайский суперкар мощностью 1222 л.с. хотят начать продавать в Европе

Китайская компания GAC представила свой новый суперкар Aion Hyper SSR на заводе передового дизайна своей материнской компании в Милане. Официальной информации о планах продаж автомобиля в Европе до сих пор нет, так что не исключено, что китайцы пока только прощупают почву с этой моделью.

Имея длину 4538 мм и высоту 1238 мм, SSR с карбоновым кузовом может похвастаться трехмоторной системой электропривода мощностью 1225 л.с. Это позволяет суперкару разгоняться до 100 километров в час с места всего за 1,9 секунды, а также достигать максимальной скорости в 250 км/ч.

В соответствии с идеей нулевых выбросов, интерьер Hyper SSR выполнен из экологически чистых материалов, полностью лишенных продуктов животного происхождения.

Кокпит машины обладает элегантным дизайном, напоминающим дизайн Ferrari. Водителя встречает 8,8-дюймовая виртуальная приборная панель в сочетании со вторым 14,6-дюймовым экраном, установленным на центральной консоли.

Примечательно, но вместе со всеми своими «фишками» и впечатляющими характеристиками китайский суперкар способен похвастаться относительно невысокой ценой, эквивалентной 230 тысячам евро (23 миллиона рублей) в комплектации Ultimate Track и всего 180 тысяч евро (18 миллионов рублей) в базовой версии.