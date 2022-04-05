В Японии подержанные Toyota Land Cruiser 300 стоят в 2 раза дороже новых

Продажи внедорожников Toyota Land Cruiser 300 в Японии стартовали в середине 2021 года. Сразу после запуска реализации модели головной офис обязал дилеров брать с покупателей расписку о том, что машины не будут перепродаваться в первый год с начала эксплуатации. Сделано это было для того, чтобы избавиться от перекупщиков, занимающихся спекуляциями и продающих автомобили существенно дороже, чем новые. Впрочем, похоже эта стратегия не оправдалась.

Как сообщает японское издание «BestCarWeb», накануне на одном из японских аукционов б/у-автомобилей с молотка «ушел» Land Cruiser 300 за 15 миллионов иен или 10 миллионов 300 тысяч рублей, что почти в 2 раза дороже, чем просит за него официальный дилер.

Причина столь абсурдной рыночной ситуации предельно проста: очередь на новые «трехсотые» доходит до 4 лет и некоторые покупатели готовы существенно переплатить, чтобы начать пользоваться автомобилем уже сейчас.

Что касается экземпляра, проданного на аукционе по завышенной цене, то им является Land Cruiser 300 в максимальной версии GR Sport. Такие внедорожники комплектуются 3,5-литровым бензиновым твин-турбированным мотором мощностью 409 лошадиных сил и 650 Нм. Утверждается, что машина оборудована комплектом заводского допоборудования, цена которого в Японии составляет 1 миллион иен (700 тысяч рублей).

В дилерских центрах Японии стоимость Toyota Land Cruiser 300 GR Sport без «допов» начинается от 7 миллионов 700 тысяч иен (5 миллионов 300 тысяч рублей).

В России же TLC300, согласно официальному прайсу, стоит от 7 миллионов 278 тысяч рублей. Версия GR Sport оценена минимум в 9 миллионов 566 тысяч рублей. В реальности же эти цены теперь можно умножать на 2.