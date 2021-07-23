Toyota запретила перепродавать внедорожники Land Cruiser 300

Внедорожники Toyota Land Cruiser пользуются высокой популярностью не только в России, но и на родине – в Японии. Интерес к новому поколению этой модели с индексом 300 оказался настолько высоким, что в «Тойоте» всерьез задумались о том, чтобы автомобиль не попал «не в те руки». В итоге было решено запретить перепродавать «Ленд Крузер 300».

Как утверждают источники издания «Creative311», суммарно за месяц все дилеры Toyota в Японии собрали более 22 тысяч заказов на LC300. Ажиотажный спрос навел топ-менеджмент компании на мысль о том, что определенная часть из этих броней оформляется для неофициального экспорта, в том числе для перепродаж третьим лицам, у которых есть проблемы с законом.

Кроме того, ограничение на перепродажу позволит избежать роста цен, которые могут подстегивать спекулянты. На первых порах производство вряд ли успеет за спросом, поэтому дефицит может вызвать желание перекупщиков нажиться на этом.

Дилеры Toyota уже получили формуляр, который требуют подписать всех покупателей «Ленд Крузеров 300». В соглашении клиент дает обещание не перепродавать купленный автомобиль. В случае нарушения обязательства Toyota имеет право отказаться от будущих сделок с этим лицом или компанией.

При этом прием заказов на TLC300 в Японии на данный момент полностью прекращен, поскольку все квоты были исчерпаны. Очередь на покупку внедорожника уже растянулась на два года вперед.

Напомним, «живые» продажи Land Cruiser 300 в России начались 22 июля. Автомобиль предложен на нашем рынке в трех комплектациях: «Элеганс», «Комфорт+» и 70th Anniversary, цены на которые начинаются от 5 миллионов 613 тысяч, 6 миллионов 861 тысячи и 7 миллионов 665 тысяч рублей соответственно.