Toyota объяснила, почему запретила перепродавать Land Cruiser 300

Ранее в этом месяце в Сети появилась информация о том, что компания Toyota ввела ограничения на перепродажи рамных внедорожников Land Cruiser 300 на внутреннем японском рынке. Теперь PR-отдел бренда решил разъяснить местным покупателям, с чем связан запрет на перепродажу только поступившей в реализацию модели.

«Внедорожники Land Cruiser пользуются высоким спросом за рубежом, и мы обеспокоены ситуацией, когда машины сразу после продажи отправляются из Японии за границу и определенные страны, где действуют ограничения поставки нашей техники. Поэтому просим дилеров подписывать с каждым клиентом отказ от перепродажи «Ленд Крузер 300», – говорится в заявлении Toyota Motor.

Соглашение, которое требуют подписать клиентов дилеры Toyota в Японии

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Таким образом, основная цель запрета на перепродажи Land Cruiser 300 сводится к борьбе с нелегальным экспортом машин в страны, куда поставки моделей Toyota официально запрещены из-за международных санкций.

Тем временем и без того ажиотажный спрос на новые «трехсотки» в Японии продолжает расти. Покупатели уже заказали более 20 тысяч новых внедорожников, а очередь на LC300 на внутреннем рынке растянулась на два года.

В России «живые» продажи нового Land Cruiser начались 22 июля. За автомобиль просят от 5 миллионов 613 тысяч до 7 миллионов 665 тысяч рублей.