У немецкой «Нивы Зубр» появилась оранжевая спецверсия

О том, что немецкая компания ZUBR Concept готовит собственную версию внедорожника Lada Niva Legend, стало известно еще в начале 2022 года. В основу модели лег прототип «Лада Нива Зубр 3», дебютировавший в конце 2020 года. Теперь стало известно, что у Niva Zubr появилась спецверсия.

В Сеть утекли несколько фотографий, на которых показаны модернизированные варианты «Зубров». Их главное и единственное отличие от обычной версии заключается в защитном покрытии кузова.

Все машины новой серии получили яркий оранжевый цвет, дополненный черными вставками, и покрытие «раптор» или «аллигатор». Причем специальным составом обработан не только сам кузов, но и пластиковые детали, включая облицовку фар.

В общей сложности на фотографиях, сделанных неподалеку от корпуса ZUBR Concept, запечатлено четыре машины – это 3-дверные внедорожники, два из которых получили так называемые «кенгурятники» на передних бамперах. Третий автомобиль представляет собой переоборудованный из внедорожника пикап, а четвертый является 5-дверной Niva Legend Urban, оборудованной боксом на крыше.

Информации о том, были ли внесены изменения в техническую сторону таких внедорожников, автор фотографий (портал Lada Niva Documentary), не уточняет. Обычные Niva Zubr, продающиеся в Германии, комплектуются 83-сильным бензиновым мотором, соответствующим экологическому стандарту «Евро-6». Пару ему составляет пятиступенчатая МКПП с «раздаткой» и заводской системой полного привода.

Такие «Зубры» могут похвастать наличием модернизированной подвески с увеличенным на 150 мм дорожным просветом по сравнению со стандартной Lada Niva Legend, а также дополнительным внедорожным оборудованием.