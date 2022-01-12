«Лада Нива Зубр»: новый пикап от немцев на базе Niva Legend

Классическая Lada Niva, несмотря на то, что ее официальные продажи в Европе прекратились, продолжает пользоваться в «Старом Свете» устойчивым спросом. Причем порой российский внедорожник выступает в качестве основы для необычных проектов. Одним из них является Zubr Concept Pick-Up, построенный немецкой фирмой ACG-Auto Center.

«Лада Нива Зубр» в кузове пикап представляет собой концепт, разработанный на базе обычной Niva Legend 2021 года выпуска. Заднюю часть внедорожника германские инженеры переоборудовали под грузовую платформу габаритами 1000x1300x470 мм, получившую не только основательную герметизацию, но и отдельные сливные отверстия. Так что при особом желании грузовую площадку можно использовать как передвижной бассейн.

«Зубру» также достались дуги с прожекторами, силовые бамперы, выполненные из металла, подножки, шноркель и комплект лифта подвески, позволивший увеличить клиренс внедорожника сразу на 5 см.

Несмотря на то, что в основе концепта лежала абсолютно новая «Нива», немецкие тюнеры приняли решение перешить ее салон в кожу. Кузов машины окрасили в эксклюзивный оранжевый цвет «Раптор», который отлично выделяется как на дороге, так и в условиях густого леса.

Не обошли немцы и техническую сторону машины. Так, например, Zubr Concept Pick-Up оснащен не стоковым для «Нивы» 1,7-литровым бензиновым мотором, а его доработанной модификацией, которая обладает не только более высокой мощностью (92 л.с.), но и соответствует европейским экологическим нормам «Евро-6». О трансмиссии автомобиля тюнеры умолчали, но, скорее всего, она осталась стандартной (5-ступенчатая МКПП).

Все пикапы «Нива Зубр» ACG-Auto Center планирует выпускать исключительно под заказ. Срок превращения обычного внедорожника в «утилитарник» – около трех месяцев. Правда стоимость такой процедуры отнюдь небюджетна. Как сообщает паблик «LADA Niva Documentary», переоборудование новой «Нивы» с учетом цены самого автомобиля составляет от 35 до 37 тысяч 800 евро или 3 миллиона – 3 миллиона 200 тысяч рублей.