Niva Zubr: немцы превратят российский внедорожник в «монстра»

Немецкая компания ZUBR Concept подготовила модернизированный вариант внедорожника «Лада Нива Легенд». Мелкосерийное производство автомобиля уже стартовало.

В основе автомобиля лежит концепт-кар Lada Niva Zubr 3, представленный в конце 2020 года. Внедорожник укомплектован 83-сильным бензиновым двигателем, который соответствует нормам токсичности «Евро-6». В связке с ним работает 5-ступенчатая «механика» с «раздаткой» и заводская система полного привода.

Немецкие тюнеры внесли ряд изменений в конструкцию обычной Niva Legend, увеличив внедорожнику дорожный просвет на 150 мм. При этом общая высота кузова составила 1830 мм.

Кроме того, ZUBR Monster (именно так называли новинку в Германии) получил существенно модернизированную внедорожную подвеску, которую разрабатывали местные инженеры собственными силами.

Как сообщает паблик «Lada Niva Documentary», на выбор покупателей будет доступны «зубастые» покрышки размерностью 265/75 R16, а также электрическая лебедка, которую можно будет интегрировать в силовые бамперы машины.

Даты начала продаж продвинутого внедорожника Niva Zubr пока не обозначены. Цены также держатся в секрете, но, если верить последним слухам, за автомобиль будут просить не менее 15 тысяч 130 евро.

Ранее мы рассказывали о другой немецкой фирме, которая также подготовила собственный вариант внедорожника на базе отечественной «Нивы». Ей оказалась компания ACG-Auto Center, превратившая российский вездеход в пикап под названием «Нива Зубр Concept». Стоимость такой машины варьируется в пределах от 35 до 37 тысяч 800 евро или 3 миллиона – 3 миллиона 200 тысяч рублей.