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У Lada останется только 2 модели, если французы откажутся от сотрудничества

От: Алексей Шмидт
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Компания «АвтоВАЗ» рискует существенно сократить модельный ряд, сохранив на конвейере только две Lada. К такому исходу может привести отказ компании Renault работать с российским заводом. 

Предприятие в Тольятти пока простаивает, однако, как оказалось, это никак не связано с нестабильной геополитической обстановкой. Причина – дефицит датчиков ABS и ESP, выпуск которых осуществляется заводом «Бош Самара». Он же заставлял «АвтоВАЗ» работать с перебоями еще с прошлого лета. 

Определенный запас иностранных комплектующих предприятие пока сохраняет и в ближайшее время производство будет возобновлено.

lada niva

Впрочем, дальнейшие перспективы пока остаются туманными. Грузовики с запчастями «застряли» за границей и пока не могут попасть в Россию. 

Вместе с тем, компания рискует и вовсе остаться без большинства своих моделей на конвейере, если французы предпримут в отношении российского завода санкции и потребуют отказаться от сотрудничества с ним Renault. При таком раскладе «АвтоВАЗу» не останется ничего, как выпускать всего два автомобиля – Niva Travel и Niva Legend. Эти внедорожники практически не имеют импортных деталей, которые нельзя бы было заменить на отечественные.

Осуществлять производство остальных моделей, включая Lada Vesta, окажется невозможно ввиду того, что цепочки поставок организованы таким образом, что Renault выступает посредником между производителями иностранных запчастей и самим «АвтоВАЗом», пишет издание «Русский автомобиль».

9 КОММЕНТАРИИ

  1. Надо отказаться от Евро5 и перейти на Евро3, и будут машины. Все равно их основные потребители СНГ.

  2. Свято место пусто не бывает. В Китае, Индии или Вьетнаме сейчас можно купить всё что угодно.. А уж договориться о поставках банальных электронных блоков или деталей из пластика наверное не проблема. По количеству деталей весты и Ларгусы не сложнее Нивы.

  3. А откуда иностранные комплектующие, у нас же импортозамещение успешно прошло? Или как всегда всё только на бумаге? Или так как аурусы нам не положены кататься нам придется на нивах?

  4. Рено выставит на продажу свою долю в Автомате,причём цена будет низкой, вот пусть государство купит эту долю и появится государственный контрольный пакет.

  5. Лягушатники будут вынуждены продать свой пакет акций,причём за дёшево. Вот пусть государство купит и будет иметь контрольный пакет Автомваза.

КОММЕНТАРИИ

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