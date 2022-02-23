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Защитница отечества: где и как служит Лада Нива (видео)

От: Михаил Романченко
нива служба спасения

Российский полноприводный внедорожник продолжает пользоваться устойчивым спросом как в России, так и за рубежом. Кого-то машина привлекает своими недюжинными Off-Road способностями, позволяющими без проблем добираться до дачи, а также на охоту или рыбалку, однако автомобиль способен на большее.

О куда более важном предназначении «Нивы» рассказал YouTube-канал «На заводе», принадлежащий «АвтоВАЗу».

В кадр вошли внедорожники, которые используются пожарными, кинологами и медиками. Сотрудники каждого из ведомств рассказали, как им помогает в работе «вазовский вездеход» на службе родине.

Пожарные и спасатели похвалили «Ниву» за возможность проехать через узкие участки, где не удается оперативно разъехаться громоздкой техники для пожаротушения. За это автомобилю досталось прозвище «Первый удар» – команда на внедорожнике первой прибывает на место происшествия, что позволяет оценить обстановку и продумать план действий до момента, пока на точку не доберутся основные силы.

Со стороны кинологов Niva удостоилась лестных слов за безотказную работу в любых погодных условиях и наличие кондиционера, обеспечивающего комфортные условия как для пассажиров, так и для перевозимых в отдельном отсеке животных. 

Ну а медикам «Нива» пришлась по нраву за ее вместимость, а также удобство погрузки и выгрузки пациентов.

В общем, настоящая защитница отечества!

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