Украинские заводы «ЛуАЗ» и «Богдан» пытаются продать за 2,7 млн долларов

Украинские автомобильные предприятия в Луцке («ЛуАЗ») и Черкассах («Богдан») выставили на торги. Стартовая цена лотов – 2,7 миллиона долларов (204 миллиона рублей). Информацию об аукционе разместила площадка «Prozorro Sale», подконтрольная министерству экономии Украины.

Новый владелец заводов получит в свое распоряжение как земельные участки, на которых расположены предприятия, так и сохранившиеся производственные корпуса, склады, лаборатории и другие помещения.

Согласно информации, опубликованной на правительственной площадке, торги состоятся в начале марта.

Завод «Богдан», расположенный в Черкассах, стал известен благодаря тому, что в период с 2009 по 2014 годы занимался производством лицензионных копий российских легковых автомобилей ВАЗ-2110 и ВАЗ-2111.

Что касается Луцкого предприятия, то оно активно функционировало еще в советские времена, отметившись популярной моделью «ЛуАЗ-969», ставшей самым доступным внедорожником в Советском Союзе. Его выпуск прекратился в 2002 году. С 2006 года завод был переориентирован на производство автобусов и троллейбусов.

Оба завода столкнулись с серьезными финансовыми проблемами. Суммарная кредиторская задолженность компании «Богдан-Моторс» на сегодняшний день составляет порядка 240 миллионов долларов.

Дела «ЛуАЗ» выглядят немного лучше. В отличие от черкасского предприятия завод в Луцке продолжает функционировать, собирая автобусы и троллейбусы, но в ничтожно малых для себя объемах.