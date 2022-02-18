ДомойАвтоновости сегодняУкраинские заводы «ЛуАЗ» и «Богдан» пытаются продать за 2,7 млн долларов

Украинские заводы «ЛуАЗ» и «Богдан» пытаются продать за 2,7 млн долларов

От: Алексей Шмидт
photo1644512464 min

Украинские автомобильные предприятия в Луцке («ЛуАЗ») и Черкассах («Богдан») выставили на торги. Стартовая цена лотов – 2,7 миллиона долларов (204 миллиона рублей). Информацию об аукционе разместила площадка «Prozorro Sale», подконтрольная министерству экономии Украины.

Новый владелец заводов получит в свое распоряжение как земельные участки, на которых расположены предприятия, так и сохранившиеся производственные корпуса, склады, лаборатории и другие помещения.

Согласно информации, опубликованной на правительственной площадке, торги состоятся в начале марта. 

16

Завод «Богдан», расположенный в Черкассах, стал известен благодаря тому, что в период с 2009 по 2014 годы занимался производством лицензионных копий российских легковых автомобилей ВАЗ-2110 и ВАЗ-2111. 

photo1644512432

Что касается Луцкого предприятия, то оно активно функционировало еще в советские времена, отметившись популярной моделью «ЛуАЗ-969», ставшей самым доступным внедорожником в Советском Союзе. Его выпуск прекратился в 2002 году. С 2006 года завод был переориентирован на производство автобусов и троллейбусов.

Оба завода столкнулись с серьезными финансовыми проблемами. Суммарная кредиторская задолженность компании «Богдан-Моторс» на сегодняшний день составляет порядка 240 миллионов долларов.

Дела «ЛуАЗ» выглядят немного лучше. В отличие от черкасского предприятия завод в Луцке продолжает функционировать, собирая автобусы и троллейбусы, но в ничтожно малых для себя объемах. 

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Читайте также:

Популярные автомобильные вопросы:

Cейчас читают:

Стали известны лучшие автомобили 2022 года

Аналитики американского журнала «Consumer Report» опубликовали результаты очередного исследования, в рамках которого были определены лучшие автомобили 2022 года. При формировании ТОП-а учитывались как отзывы...

Обновленный Skoda Karoq для России: раскрыто оснащение

Украинские заводы «ЛуАЗ» и «Богдан» пытаются продать за 2,7 млн долларов

В Беларуси разработали новый электрогрузовик: Vitovt Truck Electro Prime

Стали известны цены Hyundai Staria для России

Популярные категории:

Новости Лада (ВАЗ)2059Новости Тойота (Toyota)1284Новости Хендай (Hyundai)1154Новости Киа (Kia)1037Новости Фольксваген (Volkswagen)1020Новости Рено (Renault)862Новости БМВ (BMW)803Новости Мерседес Бенц (Mercedes-Benz)762Новости Ниссан (Nissan)722Новости Ауди (Audi)677Рейтинги561Новости Форд (Ford)546Новости Шкода (Skoda)527Новости Хонда (Honda)437Новости УАЗ (UAZ)409Новости Джили (Geely)385Новости Мазда (Mazda)383Новости Митсубиси (Mitsubishi)356

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+