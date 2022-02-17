В Атлантике загорелось судно с автомобилями Volkswagen и Porsche: фото

Грузовое судно Felicity Ace, следовавшее из Германии в США, терпит бедствие. Экипаж корабля, которое, может быть загружено машинами брендов Volkswagen и Porsche, уже эвакуирован.

Как утверждают португальские СМИ, пожар возник в трюме судна, после чего корабль потерял управление. После того, как экипаж подал сигнал бедствия, на его спасение прибыли находящиеся неподалеку торговые судна, а также португальские ВМС. Причины возгорания остаются загадкой.

По информации издания «Drive», Felicite Ace способно транспортировать до четырех тысяч автомобилей. Информации о том, сколько машин было погружено в порту Германии, пока нет.

При этом в Volkswagen и Porsche пока только предполагают, что их автомобили могут находиться на борту горящего судна. Впрочем, если верить сообщениям, опубликованным на тематических форумах, ряд заказчиков Porsche уже получили подтверждение от компании о том, что их машины действительно транспортировались из Германии в США на этом корабле.

По словам очевидцев, грузовое судно дрейфует на восток. Пожар на нем продолжается.

Подобный инцидент с автомобилями Volkswagen Group уже не первый. В 2019 году в результате пожара, возникшего на борту корабля Grande America, сильно пострадали четыре суперкара 911 GT2 RS, направлявшихся в своим заказчикам в Бразилию. Несмотря на ограниченный тираж этой модели, в компании приняли решение довыпустить машины.