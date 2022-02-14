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Как могут назвать преемницу Lada Granta: Mira, Avira или Sfera

От: Алексей Шмидт
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На прошлой неделе официальные представители «АвтоВАЗа» подтвердили, что выпуск нового поколения бюджетной модели Lada Granta, которую в прессе условно называли «Гранта 2» и «Granta New», не планируется.

При этом некий новый автомобиль B-класса все же появится в продаже, но не будет иметь с «Грантой» ничего общего. Название для него до сих пор не определено.

На сегодняшний день компания «АвтоВАЗ» имеет в своем распоряжении широкий список зарегистрированных наименований, которые может использовать для новой модели, в основу которой ляжет французская платформа CMF-B. На ней же ранее был спроектирован седан Dacia Logan третьего поколения.

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Не исключено, что компания воспользуется одним из вариантов, победившим в опросе, который был проведен в социальных сетях еще летом 2020 года. Тогда, напомним, пользователи интернета выбрали названия: Onega, Alta, Slava и Lika.

Впрочем, вполне возможно, что в итоге новой модели Lada B-класса достанется другое наименование из вариантов, запатентованных осенью того же 2020-го. В их числе: Fortuna, Ladoga, Svoboda, Slavia, Quanta, Binar, Antiga, XRave, Xcite, Exite, X Path, Expira, Intriga, Preosa, Kvest, Aura, Avira и Sfera.

Какое название будет выбрано для новой модели Lada станет известно уже относительно скоро – премьера автомобиля запланирована на 2023 год. Как думаете, какой вариант лучше всего подойдет новинке «Лада»? Пишите свой вариант ниже в комментариях!

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