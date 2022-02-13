Как появилась Дэу Нексия и причем здесь Опель Кадет

К концу 90-х годов прошлого века седаны и хэтчбеки Дэу Нексия заполонили наши города. Для многих отечественных автолюбителей корейский автомобиль стал первой в жизни иномаркой. То, что по своим потребительским характеристикам «Нексия» на порядок уступала своим одноклассникам из Японии и Западной Европы, интересовало не многих. А как иначе, если все недостатки мгновенно завоевавшим популярность автомобиля сполна компенсировались его привлекательной стоимостью.

Если о родственных связях с Opel Kadett покупатели Daewoo Nexia еще слышали, то о том, что под разными брендами и названиями эта модель продается практически во всех уголках земного шара, едва ли догадывались. Между тем «Нексия», под какой бы фирменной эмблемой она не продавалась, по праву заслуживает называться всемирной моделью. Конечно, без немцев из компании Opel и американцев из концерна General Motors речь о «завоевании мира» никогда бы не шла.

В погоне за лидером гольф-класса хэтчбеком Volkswagen Golf, компания Opel в 1984 году вывела на рынок очередное поколение модели Kadett. Новая платформа GM T-body, множество типов кузова, силовые агрегаты на любой вкус, современный дизайн и практичность: для своего времени Opel Kadett E получился весьма прогрессивным автомобилем. Что было оценено по достоинству не только обычными покупателями, но и автомобильными специалистами. Спустя год после дебюта «Кадет» удостоился престижнейшей премии «Европейский автомобиль года».

Успехи Opel Kadett не остались незамеченными и за океаном. К этому времени, похоже, в концерне GM, которому принадлежала компания Opel, пришли к явному пониманию того, что привычный нынче бейдж-инжиниринг позволяет продавать на разных рынках технически идентичные автомобили, отличающиеся друг от друга разве что брендами и элементами дизайна.

Небольшие затраты, высокие прибыли – мечта любого капиталиста. В то же самое время – в 1983 году – корпорация GM создает совместное предприятие с корейцами из Daewoo. Не трудно догадаться, что именно успешный Опель Кадет через какое-то время должен был превратиться из немецкого автомобиля в корейский.

Уже в 1986 году компания Daewoo представила свой первый «собственный» автомобиль. Сходство модели Le Mans с Kadett было видно невооруженным взглядом, но едва ли это представляло хоть какую-нибудь проблему. В те годы обычные европейцы – основные покупатели Opel Kadett – едва ли вообще имели представление о таком явлении как корейский автопром.

Дальше – больше. Боссы из GM довольно быстро наладили экспорт выпущенных в Южной Корее автомобилей на североамериканский рынок, где они продавались как Pontiac Le Mans. Конечно, «Понтиаки» для США были оснащены гораздо богаче европейских Kadett. Если бюргеры довольствовались механической коробкой передач и ручными стеклоподъемниками, то американцам полагались и кондиционер, и гидроусилитель руля, и «автомат».

Конкуренция на европейском рынке была столь ожесточенной, что к началу 90-х годов на фоне многих одноклассников Opel Kadett E уже выглядел окончательно устаревшим. В 1991 году он уступил место на конвейере модели Astra, после чего о некогда популярной модели в Европе стали забывать. Меж тем на других рынках для Kadett, пусть и выпускавшегося под другими именами, началась вторая жизнь.

В 1994 году компания Daewoo представила модель Cielo, которая при ближайшем рассмотрении оказалась… хорошо знакомым Opel Kadett. Дизайнеры поработали над оформлением передней и задней частей автомобиля, изменили форму дверных ручек и зеркал, но стекла, дверные проемы и другие крупные штампованные элементы остались неизменными. Впрочем, даже этого оказалось вполне достаточно, чтобы Daewoo Cielo, получивший впоследствии на нашем рынке имя Nexia, какое-то время воспринимался относительно свежим и современным автомобилем.

Примечательно, что новинка из Южной Кореи оказалась заметно больше исходного Kadett. Длина Nexia составила без малого 4,5 метра, благодаря чему неизбалованной постсоветской публикой корейский седан воспринимался как автомобиль более высокого класса. Еще один очевидный плюс Nexia – огромный 530-литровый багажник. По этому показателю с седаном от Daewoo смог сравниться разве что Renault Logan, который появился гораздо позже.

При этом внутри «Нексии» осталась привычным «Кадетом» родом из 80-х годов прошлого века: аскетичной и, как полагается автомобилю гольф-класса, не очень просторной.

Впрочем, потенциальных покупателей подобный расклад вполне устраивал. Других иномарок, готовых за относительно небольшие деньги предложить солидные размеры, гидроусилитель руля и даже кондиционер, в те годы на отечественном рынке просто не было.

Если американцы из General Motors бесхитростно продавали выпущенные в Корее автомобили на других рынках под самыми разными брендами, то корейцы из Daewoo занимались куда более интересной работой. Они искали новые производственные площадки для своей продукции, которые должны были располагаться в непосредственной близости от основных рынков сбыта. Конечно, в этой работе не обходилось и без досадных неудач.

В 1993 году компания Daewoo заключила контракт с Елабужским автомобильным заводом, но ни одна Nexia с конвейера ЕлАЗа так и не сошла. Параллельно корейская компания «искала счастье» в Узбекистане. И нашла его. Совместное производство Uz-Daewoo было создано с нуля буквально за три года, после чего долгое время Nexia выпускалась именно на этом предприятии. Что самое интересное, ни по оснащению, ни по качеству сборки собранные в Узбекистане Daewoo Nexia практически не уступали автомобилям, экспортировавшимся из Южной Кореи.

Очень непродолжительное время Nexia из готовых комплектов выпускалась на российском предприятии «Красный Аксай». В 1994 году начало работу совместное корейско-румынское предприятие Daewoo Automobile Romania, где модель Cielo (аналог Nexia) и несколько других корейских моделей выпускались более 10 лет.

Для африканских стран Daewoo Nexia выпускалась в Египте, для азиатских – во Вьетнаме. Конечно, автомобили для разных рынков отличались по комплектации, но в техническом плане они по-прежнему оставались «Опелем» из 80-х годов прошлого века. К сожалению, в плане коррозионной стойкости Nexia также была очень похожа на Kadett. В наших условиях кузовное железо покрывалось обильными очагами ржавчин буквально через 3-4 года эксплуатации. Но и это не мешало Nexia ежегодно продаваться десятками тысяч экземпляров.

Если в Корее Nexia была снята с конвейера еще в 1997 году, то в Узбекистане на мощностях GM Uzbekistan производство продолжалось до 2016 года.

Формально к этому моменту Nexia даже сменила поколение, хотя ни о каких принципиальных изменениях в конструкции, которые могли бы сделать автомобиль, например, безопаснее, речь даже не идет. Точечные изменения во внешности, новые опции, соответствующие нормам Евро-3 моторы от Chevrolet Lacetti и Lanos – не более того. Казалось бы, в славной истории Daewoo Nexia пора поставить точку, но… Пока лишь запятая.

Взгляните на выпускающийся в узбекской Асаке Chevrolet R3 Nexia (фото выше). Ничего не напоминает?