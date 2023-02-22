16-летний Daewoo Nexia с пробегом всего 20 километров – капсула времени из Узбекистана (много фото)

Увидеть седан Daewoo Nexia в списке «капсул времени» откровенно скажем можно нечасто. Но конкретно этот экземпляр удивляет не только своим состоянием, но еще и минимальным пробегом.

На продажу в Самарканде (Узбекистан) выставили необычный экземпляр «Нексии». Ее главная «фишка» заключается в том, что машина никогда не видела дорог. Пробег автомобиля по одометру равен всего 20 километрам.

С конвейера эта Nexia сошла в далеком 2007 году и с тех пор находилась на хранении.

Интересно, что опубликованных фотографиях машина, похоже, стоит на ковре, поэтому непонятно, хранится она в отдельном гараже или же припаркована в одной из комнат дома на земле.

Продавец утверждает, что его «Нексия» находится в состоянии нового автомобиля. И опубликованные в Сети фотографии этому утверждению отнюдь не противоречат.

Так, например, на снимках отлично видны колеса машины, обутые в заводскую резину, а также отлично сохранившееся лакокрасочное покрытие, что нехарактерно для этой модели.

Заглянув в салон можно обнаружить наснятые целлофановые чехлы с сидений.

Под капотом уникальной «Нексии» установлен полуторалитровый бензиновый 8-клапанный мотор, выдающий 75 лошадиных сил.

Связку ему составляет пятискоростная механическая коробка передач. Несмотря на то, что двигатель покрыт толстым слоем пыли, силовой агрегат работает исправно.

За «капсулу времени» из Узбекистана ее владелец планирует выручить 20 тысяч долларов (почти полтора миллиона рублей). Это значительно дороже, чем он потратил на автомобиль 16 лет назад.