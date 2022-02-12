Первый автомобиль Бенца: почему в первой в мире поездке на машине участвовал не он

Не успело отгреметь 125-летие изобретения автомобиля Карлом Бенцем, как точно такую же дату предлагают отметить по поводу первого в мире автомобильного путешествия. Разница между этими событиями – целых два года, но действующие лица те же: Карл Бенц, его жена Берта, их дети и общее любимое дитя – автомобиль.

С ним произошла типичная история – за прошедшие 125 лет поездка Берты Бенц и двух ее сыновей превратилась в миф, удаляющийся от реальности все дальше и дальше. Взять хотя бы автомобиль, проделавший путь из Манхайма в Пфорцхайм. Во всех реконструкциях, на всех рисунках, в кинофильме и даже в комиксах Берту Бенц изображают за рулем первого Benz Patent Motorwagen, построенного еще в 1885-1886 годах.

В действительности же в первой в мире дальней поездке был задействован другой вариант с более мощным мотором, деревянными колесами и, самое главное, третьим дополнительным местом. Специального обозначения эта модель не имела, но сейчас ее задним числом обозначают как Тур III.

Объяснить подмену просто – первый автомобиль Бенца давно превратился в объект культа и растиражирован в виде реплик уже в немалом количестве. Поэтому его часто и представляют как героя августовской поездки 1888 года.

То, что первая машина Бенца вообще-то двухместная – никого особо не смущает: вон режиссер фильма «Карл и Берта» Тиль Эндеман легко рассадил Берту с мальчиками на широкой деревянной лавке «моторвагена»! Считается, что всю поездку Берта Бенц провела за рулем, если, конечно, рулем можно назвать рукоятку, вращение которой больше напоминает обращение с ручной кофемолкой.

Более вероятным претендентом на роль шофера кажется пятнадцатилетний Ойген – старший из двух сыновей Бенц. Он всегда помогал отцу с его изобретением, а во время самого первого выезда автомобиля на Рингш-трассе в Манхайме 3 июля 1886 года даже ассистировал ему. Ойген бежал за машиной с бутылкой бензина и доливал его в бак. Умел управлять машиной и младший сын Рихард, которому в 1888 году было всего тринадцать. Спустя шестьдесят лет он рассказывал в интервью журналу Der Spiegel, как однажды без спроса отца завел его автомобиль, разогнался примерно до 25 км/ч и настолько испугался такой скорости, что потерял управление и врезался в каменную стену. Это была первая в мире автомобильная авария!

Возможно, все трое сидели за рулем посменно, но есть версия, что Берта Бенц вообще не умела управлять автомобилем и соответственно находиться у руля в автопутешествии не могла. Это подтверждается и тем, что ни до, ни после она не пользовалась машиной для каких-либо поездок.

На всех фотографиях, где она запечатлена в автомобиле, Берта всегда сидит на пассажирском месте. Довольно странно, не правда ли? Доподлинно известно, что историческая поездка состоялась со 2 по 4 августа, когда у сыновей были каникулы, и Берта решила съездить в гости к своей матери, живущей в Пфорцхайме. О том, что она поедет не на поезде, а на машине, мужа Берта не предупредила.

Намного позже Карл Бенц напишет в своих мемуарах: «У меня похитили мой автомобиль. Их было трое, действовали они согласованно, дружно. В мой автомобиль они были влюблены так же, как и я сам. Но они от него требовали больше, чем я. Они хотели убедиться в том, что мое изобретение открывает эпоху любителей небольших путешествий; они хотели проверить, в какой мере мой автомобиль приспособлен для путешествий и прогулок, преодолеть на нем путь в 180 километров по ужасным дорогам».

Подробности поездки известны из первоисточников – звукозаписи рассказа самой Берты Бенц, сделанной в 1933 году, и интервью Ойгена Бенца, записанного в 50-е годы. Дорога от Ман-хайма до Гейдельберга была вполне приличной, и можно предположить, что автомобиль шел на хорошей скорости – примерно 15 км/ч. На подъезде к Вислоху кончилось топливо и местный аптекарь (история сохранила его имя -Вилли Окель) продал путешественникам бутыль бензина, применявшегося тогда как дезинфицирующее средство.

Путь к Лагенбрюкену лежал уже по извилистой дороге, изобиловавшей подъемами, и на самых крутых из них машину приходилось толкать (двух лошадиных сил в моторе не хватало). А на спусках надо было наоборот тормозить, да так, что у сапожника в Ба-ушлотте прибивали новые куски кожи на деревянные тормозные колодки. Чуть ли не у каждого колодца требовалась остановка, чтобы наполнить бак охлаждения. Вода в нем охлаждалась путем испарения, поэтому ее требовалось постоянно доливать. Известны и другие детали этого путешествия: заколка для волос пригодилась при прочистке засорившейся топливной трубки, а подвязкой для чулок Берта изолировала искрящийся провод зажигания.

Обратный путь проделали уже по другому маршруту, чтобы избежать холмистой местности – через Дурлах, Брухзаль, Хоккен-хайм и Шветцинген.

Неизвестно как в те времена, но сейчас этой поездке придается огромное значение. Официальный пресс-релиз концерна Daimler называет путешествие Берты Бенц «изменившим ход истории», но так ли уж велика роль этой поездки вообще? Для семьи Бенц очевидно: да!

Вояж из Манхайма в Пфорцхайм стал действительно важным, на деле доказав возможность преодолевать дальние расстояния. Считается, что поступок Берты окрылил приунывшего, как это показано в фильме «Карл и Берта», изобретателя (он мол, сомневался в значимости собственного изобретения) и вдохновил его на продолжение опытов с автомобилями. Причина такого душевного состояния не объясняется, но на самом деле вряд ли Карл Бенц в 1888 году испытывал какие-то сомнения, которые хорошо легли в сюжетную линию, но совсем не уместны в истории.

Работа над «моторвагеном» не прекращалась, он постоянно совершенствовался, а еще весной того же года нашелся и первый покупатель – француз Эмиль Роже. С ним Карл Бенц познакомился на выставке в Париже, куда возил показывать автомобиль. Роже оказался как раз владельцем третьей версии – с деревянными колесами и дополнительным сиденьем спереди. Кстати, его Benz в великолепнейшем состоянии сохранился и находится в экспозиции London Science Museum, но на период юбилейных торжеств временно переехал в музей Карла Бенца в Ладен-бурге.

«Третий» Benz Patent Motorwagen стал даже «серийным» – таких автомобилей собрали два с лишним десятка. Потом Бенц сконструировал рулевое управление для двух передних колес и, соответственно, новые модели – Victoria и Velo. Кстати, их конструкция легла в основу первого русского автомобиля Фрезе и Яковлева, построенного в Санкт-Петербурге в 1895-1896 годах. И на этом, собственно, все.

Если же оценивать значение поездки в контексте событий тех лет, то роль Берты Бенц в мировой автоистории и вовсе покажется незаметной. Ведь Карл Бенц не один-единственный тогда создавал автомобиль. В том же 1888 году Готлиб Даймлер и Вильгельм Майбах продолжали свои опыты с двигателем внутреннего сгорания, а 5 февраля следующего года Даймлер подписал контракт с Луизой Саразен – вдовой своего давнего знакомого Эдуарда, скончавшегося двумя годами ранее.

Соглашение предусматривало продажу и лицензионное производство даймлеровских моторов. В 1890 году мадам Саразен вышла замуж за Эмиля Левассора, инженера и компаньона своего покойного мужа. Став владельцем патента на двигатели, Левассор тоже увлекся созданием автомобилей и совместно с Рене Панаром основал фирму Panhard-Levassor. Ее первые модели появились в 1889-1890 годах.

Но главным событием все же стало создание годом позднее первого в мире автомобиля классической компоновки с двигателем спереди, сцеплением, коробкой передач, дифференциалом и цепной передачей на задние колеса. Такая машина оказалась самой быстрой на гонке Париж – Бордо – Париж, состоявшейся в 1895 году!

Расстояние в 1178 км Эмиль Левассор прошел за 48 часов – быстрее всех, но приз достался Полю Кошлену на Peugeot, потратившему на преодоление дистанции на 11 часов дольше, зато на четырехместном автомобиле, который соответствовал регламенту гонки в отличие от двухместного Panhard-Levassor. К слову, на автомобиле Peugeot также стоял лицензионный даймлеровский мотор, приобретенный у фирмы Panhard-Levassor.

Вообще Готлиб Даймлер – первый фабрикант, активно распространявший свою экспансию на рынки других стран. Этот процесс активно шел как при жизни, так и после смерти отца автомобильной глобализации. Так появились британские марки Daimler и Milnes-Daimler, австрийская Austro-Daimler, итальянская De Luca-Daimler, российская «Лесснер-Даймлер» и другие.

Как видно, роль вышеперечисленных персоналий в истории автомобиля значительно важнее событий в семье Бенц. И дело даже не в масштабе, а в том, как их сейчас преподносят – выдергивая из общего контекста, заменяя одну модель автомобиля другой и добавляя разные кинематографические сюжеты.