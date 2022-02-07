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Украинцы переделывают старые «ЗАЗы» в электрокары: это стоит от 280 тысяч рублей

От: Ростислав Архипов
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Компания Kozak EV, базирующаяся в Украине, предложила местным владельцам подержанных автомобилей Запорожского автозавода за определенную сумму денег превратить их машины в электромобили. Специалисты ателье готовы взяться за переоборудование седанов «ЗАЗ Славута» и хэтчбеков «ЗАЗ Таврия», выпускавшихся до 2011 и 2007 годов соответственно.

В рамках превращения автомобилей с ДВС в электрокары украинская фирма использует четыре нестандартные для машин с ДВС детали: электрический двигатель, аккумуляторную батарею, зарядное устройство и электрообогреватель, который устанавливается в штатную печку машины. 

Стоимость переоборудования «ЗАЗ Славута» и «ЗАЗ Таврия» в электрический автомобиль, если верить информации, размещенной на официальном сайте компании, составляет 3 тысячи 700 долларов или 280 тысяч рублей по текущему курсу. 

В базовый прайс входит батарея, емкость которой равна 12 кВт/ч, а также электромотор с отдачей в 52 лошадиные силы. Запас хода в таком оснащении составляет от 100 до 130 километров при максимальной скорости в 80 километров в час. На заряд машин от стандартной электрической сети будет уходить порядка 5-6 часов.

За 4 тысячи 400 долларов Kozak EV установит на «Славуту» и «Таврию» уже 16-киловаттную батарею и двигатель мощностью 57 л.с. Такой тандем обеспечит автомобилям дальность хода от 140 до 160 км и максимальную скорость в 90 км/ч. От обычной розетки на «дозаправку» машин потребуется от 6 до 7 часов.

Наконец, за 5 тысяч 500 долларов (417 тысяч рублей) владельцы автомобилей «ЗАЗ» смогут получить 24 кВт/ч и запас хода до 200-300 км. 

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