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«КАМАЗ» хочет выпускать китайские «легковушки» JAC Sihao E10X: известны подробности

От: Алексей Шмидт
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Компания «КАМАЗ» уже имеет опыт сотрудничества с китайским автопроизводителем JAC, одна из моделей которого послужила в качестве донора полностью нового семейства грузовиков «Компас». Но на этом, если верить инсайдерам, синергия российской и «поднебесной» фирм не остановится. По их информации, челябинский автогигант планирует начать производство бюджетных китайских легковых машин с собственными логотипами.

Как сообщает издание «РГ», ссылающееся на собственные источники, недавно в распоряжение «КАМАЗа» поступил опытный образец китайского сити-кара JAC Sihao E10X, который может стать основой для организации сборки батарейной модели на мощностях Камского автозавода. Шильдики «Джак» на таких машинах будут заменены на «камазовские».

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Кей-кар, которым так заинтересовался российский автопроизводитель, был представлен еще в 2020 году. Длина машины составляет 3650 мм. Хэтчбек, оборудованный электрической силовой установкой, разрабатывался при участии немецкого концерна Volkswagen.

В КНР JAC Sihao E10X продают в нескольких вариантах, отличающихся видом тяговой батареи, емкость которой варьируется от 15 до 31,4 кВт/ч. Единственный электрический двигатель, расположенный спереди, выдает 41 или 61 л.с.

Sihao E10X 1

В начальной модификации Sihao E10X оснащение 5-дверки предельно простое – штампованные колесные диски, одна подушка безопасности, радио в салоне и запас хода, равный всего 150 километрам. Цена соответствует комплектации – 39 тысяч 900 юаней или всего 500 тысяч рублей. 

Sihao E10X 2

В «топовом» варианте Sihao E10X имеет дальность хода уже в 300 километров, а также может похвастаться наличием внутри двух подушек безопасности, цифровой панели приборов и мультимедийной системы с широкоформатным дисплеем. Стоимость такого хэтчбека равна 76 тысячам 900 юаней, что при пересчете на российскую валюту составляет около 950 тысяч рублей. 

Предполагается, что выпускать электромобили «КАМАЗ» будет в Венгрии, а в России для сборки таких машин задействует простаивающее предприятие – челнинский завод компании Ford.

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