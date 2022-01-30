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Лада Веста FL будет выпускаться вплоть до 2028 года

От: Алексей Шмидт

До премьеры новой Лады Весты, которая сейчас проходит под кодовым индексом FL (фейслифт), остается несколько месяцев. Чем ближе дебют реформенного «вазовского» флагмана, тем больше подробностей становится известно в прессе об этом проекте.

По информации сообщества «Русский автомобиль», компания «АвтоВАЗ» планирует выпускать Vesta FL вплоть до 2028 года. Эта дата фигурирует в обновленном производственном плане компании. 

Напомним, 12 января 2022 года российский автопроизводитель провел отчетную пресс-конференцию, входе которой официально анонсировал обновление семейства «Веста».

Ожидается, что с рестайлингом автомобили, входящие в линейку Vesta, получат небольшие доработки в дизайне, обзаведясь новой решеткой радиатора с ячеистым рисунком, изменённой оптикой со светодиодными элементами, а также рядом других экстерьерных деталей.

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В салоне фейслифтинговых машин можно ожидать появления нового дисплея мультимедийной системы, выполненного в виде вертикального планшета, цифровой приборной панели, а также расширения оснащения системой беключевого доступа и контроля «слепых» зон.

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В технической части модели изменений произойти не должно. Если это окажется действительно так, то «Веста» сохранит актуальную агрегатную гамму, включающую в себя 1,6-литровые двигатели мощностью 106 и 113 лошадиных сил, а также 1,8-литровый 122-сильный мотор, положенный для версии Sport.

В качестве трансмиссий, как и прежде, будут предложены 5-ступенчатая «механика» или вариатор CVT.

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