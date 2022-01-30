Лада Веста FL будет выпускаться вплоть до 2028 года

До премьеры новой Лады Весты, которая сейчас проходит под кодовым индексом FL (фейслифт), остается несколько месяцев. Чем ближе дебют реформенного «вазовского» флагмана, тем больше подробностей становится известно в прессе об этом проекте.

По информации сообщества «Русский автомобиль», компания «АвтоВАЗ» планирует выпускать Vesta FL вплоть до 2028 года. Эта дата фигурирует в обновленном производственном плане компании.

Напомним, 12 января 2022 года российский автопроизводитель провел отчетную пресс-конференцию, входе которой официально анонсировал обновление семейства «Веста».

Ожидается, что с рестайлингом автомобили, входящие в линейку Vesta, получат небольшие доработки в дизайне, обзаведясь новой решеткой радиатора с ячеистым рисунком, изменённой оптикой со светодиодными элементами, а также рядом других экстерьерных деталей.

В салоне фейслифтинговых машин можно ожидать появления нового дисплея мультимедийной системы, выполненного в виде вертикального планшета, цифровой приборной панели, а также расширения оснащения системой беключевого доступа и контроля «слепых» зон.

В технической части модели изменений произойти не должно. Если это окажется действительно так, то «Веста» сохранит актуальную агрегатную гамму, включающую в себя 1,6-литровые двигатели мощностью 106 и 113 лошадиных сил, а также 1,8-литровый 122-сильный мотор, положенный для версии Sport.

В качестве трансмиссий, как и прежде, будут предложены 5-ступенчатая «механика» или вариатор CVT.