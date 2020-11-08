Российский автогигант запустил модернизацию завода в Тольятти, результатом которой должно стать начало производства второго поколения Lada 4×4.

Фото: Lada

Компания «АвтоВАЗ» приступила к модернизации линии B0 на своем заводе в Тольятти. Завершится обновление конвейера в 2023 году. Напомним, в этот же год запланировано появление нового внедорожника Lada 4×4 NG (второе поколение Lada 4×4).

Как пишет паблик «AvtoVAZ News», в ходе модернизации процесс производства на заводе в Тольятти будет подогнан к московскому предприятию «Рено Россия», что позволит ему собирать не только моноприводные модели, но и полноприводные, а также делать это быстрее, точнее, чем сейчас.

Напомним, в августе этого года “АвтоВАЗ” поинтересовался у россиян, какой должна быть новая Lada 4×4, проведя официальный опрос на официальном сайте. Респондентов попросили написать, какие ассоциации вызывает у них внешний облик Lada 4×4 и концепт-кара Lada 4×4 Vision, а также ответить на шесть вопросов.