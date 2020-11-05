В Сети появились новые фотографии салона Lada Largus FL

Фото: Lada

Паблик «AvtoVAZ News» в социальной сети «ВКонтакте» разместил шпионские фотографии части элементов интерьера обновленного универсала Lada Largus FL. Их прислал подписчик.

По слухам, «АвтоВАЗ» отложил запуск этой модели до 2021 года. В свою очередь снимки, опубликованные в Сети накануне, подтверждают, что сборка новых «Ларгусов» все-таки ведется.

На сегодняшний день известно, что 4 ноября выпущено как минимум несколько обновленных Largus FL. Как сообщил администратор паблика, разместившего фотографии: «Сегодня на линии B0 собрали несколько Largus FL. Их каждый день собирают по несколько штук, но сегодня особенные, праздничные».

Фото: “AvtoVAZ news”

На снимках можно разглядеть новые дверные карты c блоком регулировки стеклоподъемников и центральным замком, центральную консоль с экраном мультимедии, а также переднюю панель, заимствованную у Renault Duster.

Дата дебюта Lada Largus FL, напомним, до сих пор официально не объявлена.