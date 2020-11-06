Кроссовер Nissan за 550 тыс рублей запатентовали в России

Фото: Nissan

Компания Nissan запатентовала в России дизайн своего нового кроссовера Magnite. Накануне в базе Росстандарта появилось свидетельство на промышленный образец этой модели.

Daily-Motor.Ru уже рассказывал о Nissan Magnite, который должен стать самым доступным кроссовером в SUV-линейке бренда. Первым и главным рынком для него станет Индия, после чего субкомпактный «паркетник» отправится покорять другие страны. Появление патента на Magnite не гарантирует, что кроссовер появится в России, но, по крайней мере, дает такую надежду.

Автомобиль спроектирован на модульной платформе CMF-A+, ранее использовавшаяся при создании таких популярных на индийском рынке моделей, как Renault Kwid, Renault Triber и Datsun redi-GO.

Длина автомобиля составляет 3998 мм, ширина – 1758 мм, высота – 1572 мм. Размер колесной базы равен 2500 мм.

Гамма двигателей будет включать в себя два бензиновых мотора: литровый «атмосферник» на 72 лошадиные силы (96 Нм), агрегатированный 5-ступенчатой «механикой», а также 100-сильным турбомотором (160 Нм), сочетающимся как с МКП, так вариатором.

Цены на кроссовер пока держатся в секрете, но ожидается, что они будут стартовать примерно от 530 тысяч индийских рупий. При пересчете на российскую валюту это 550 тысяч рублей.