Новый Nissan Pathfinder показали на свежих рендерах

Фото: CarsCoops

Среди ближайших премьер Nissan кроме нового Qashqai значится и среднеразмерный кроссовер Pathfinder. Журналисты российского издания «Колёса», основываясь на ранее опубликованных в Сети шпионских фотографиях, опубликовали первые рендеры этого автомобиля.

Со сменой поколения Pathfinder, судя по изображениям, получит более крупную и угловатую радиаторную решетку, чем у новых Rogue (у нас X-Trail) и Patrol. У второго кроссовер может позаимствовать форму фар.

В целом же дизайн нового Nissan Pathfinder станет более резким и агрессивным, заметно отличаясь от философии экстерьера актуальной модели. Колесные арки станут более рельефными, зеркала переместятся на ножки, а крыша может стать контрастной. Дизайнеры «Ниссан» заузят задние фонари, вытянув их по горизонтали, а нишу номерного знака переместят с крышки багажника на бампер.

Новый Nissan Pathfinder. Фото: “Колёса

Значительных технических перемен в новом Pathfinder ждать не стоит. По мнению зарубежных коллег, автомобиль сохранит несущую структуру кузова, поперечное расположение двигателя и переднеприводную платформу с поддержкой дооснащения полным приводом в качестве опции.

Моторная линейка, вероятно, изменится минимально. На смену устаревшему 3,5-литровому V6 придет 2-литровый бензиновый 4-цилиндровый агрегат с турбонаддувом.

Официальной информации о датах дебюта нового Nissan Pathfinder пока нет. По слухам, презентация кроссовера состоится либо в конце нынешнего, либо в начале следующего года.