Новый Lada Largus FL заметили в Сочи

Фото: “Южный Автомобиль”

«АвтоВАЗ» продолжает готовиться к дебюту обновлённого Lada Largus FL (FL – фейслифт, прим.ред). Если раньше тестовые прототипы универсала светились только на дорогах Тольятти, то теперь, судя по всему, карта испытаний нового «Ларгуса» заметно расширилась. Накануне очевидцы, проезжая в районе Адлера, сфотографировали универсал, стоявший вдоль проезжей части. Передняя часть кузова сочинского Largus, как и его собратьев из Тольятти, была скрыта камуфляжной пленкой.

Напомним, с обновлением «Ларгус» должен получить новую головную оптику от Renault Logan второго поколения, радиаторную решетку с крупной ладьей Lada, новый бампер, крылья и капот. Кроме того, в максимальной комплектации реформенная модель обзаведется боковыми зеркалами с подогревом и электроприводом складывания, заимствованными у Lada Vesta.

Старт производства серийных Largus FL запланирован на конец октября. Когда новые «Ларгусы» поступят в продажу, пока неизвестно.