Как будет выглядеть новый Kia Sportage показали на видеорендерах

Фото: AtchaCars

В следующем году состоится дебют нового поколения кроссовера Kia Sportage. В этом году этот автомобиль уже несколько раз ловили в ходе тестовых испытаний, но каждый раз кузов прототипа был скрыт плотным камуфляжем. Дизайнеры с YouTube-канала AtchaCars решили представить, как будет выглядеть «Спортейдж», опубликовав цифровой рендеринг. За основу в визуализации был взят профиль соплатформенного Hyundai Tucson, шпионские фотографии нового Sportage, а также элементы нового фирменного стиля Kia.

Судя по видеорендеру, новый «Спортейдж» позаимствует профиль передней части капота, оптику и элементы бампера у седана Kia K5.Крыша выглядит более покатой, чем у собрата Tucson, а кузовные линии более плавными.

Ожидается, что пятая генерация Kia Sportage окажется чуть крупнее, чем актуальное поколение. В моторную гамму должны войти те же двигатели, которые предложены для нового Hyundai Tucson: от 1,6-литровых бензиновых, дизельных и гибридных агрегатов до 2,5-литрового бензинового «атмосферника», работающих в связке как с передним, так и полным приводом.