ИЖ «Юпитер-500»: мощный советский мотоцикл, которому было не суждено добраться до конвейера

Цифровой рендер серийной версии ИЖ «Юпитер-500»

В конце 1970-х годов ижевские конструкторы разработали опытный мотоцикл ИЖ «Юпитер-500», который должен был стать более мощной альтернативой серийным моделям с двигателями объемом 350 см³. Новинка получила двухцилиндровый двухтактный мотор повышенной производительности, пятиступенчатую коробку передач и переработанную ходовую часть. К 1979 году мотоцикл прошел испытания и получил рекомендацию к серийному выпуску, но до массового производства дело не дошло. Почему – подробно разбираем в нашем материале.

Ижевский машиностроительный завод выпускал семейство «Юпитер» с 1960-х годов. К середине следующего десятилетия одной из основных моделей стал ИЖ «Юпитер-3», оснащавшийся двухцилиндровым двухтактным двигателем объемом 350 см³.

В 1973 году началось производство «ИЖ Планета Спорт» – более современной модели с двигателем меньшего объема, отличавшейся конструкцией и техническими решениями. Спустя три года ижевские специалисты решили приступить к разработке «Юпитера-500», рассчитывая создать более мощный дорожный мотоцикл на основе существующей конструкции.

Работа над новой моделью началась в 1976 году. За основу взяли «Юпитер» третьего поколения, но ограничиваться одной заменой двигателя конструкторы не стали. Проект предусматривал комплексную доработку конструкции, включая раму, подвеску, рулевой механизм и трансмиссию.

Главным новшеством стал двухцилиндровый двухтактный двигатель рабочим объемом около 500 см³. Его потенциальная мощность оценивалась в 36–40 л. с. Для сравнения, серийный ИЖ «Юпитер-3» развивал примерно 25 л. с. Прибавка должна была улучшить разгон и позволить увереннее двигаться с боковым прицепом, который многие советские мотоциклисты использовали для перевозки пассажиров и грузов.

Двигатель получил два карбюратора, электронную систему зажигания и раздельную систему смазки. Последняя позволяла отказаться от самостоятельного приготовления топливной смеси из бензина и масла. Смазочный материал находился в отдельном резервуаре и подавался дозирующим насосом в зависимости от режима работы двигателя.

Подобная схема уже применялась на «ИЖ Планета Спорт». Использование раздельной смазки упрощало заправку и позволяло точнее дозировать масло. Сам мотор «Юпитера-500» сохранил воздушное охлаждение, не требовавшее радиатора и дополнительных магистралей охлаждающей жидкости.

Для реализации возросшей мощности модели также требовалась доработка шасси. Мотоцикл получил дуплексную раму, переработанную переднюю вилку и рулевой демпфер, предназначенный для улучшения управляемости. Еще одним важным изменением стала пятиступенчатая коробка передач, позволявшая эффективнее использовать возможности двигателя.

В раннем варианте конструкции предусматривался передний дисковый тормоз. Позднее его заменили барабанным механизмом. Упрощение могло снизить затраты на производство и облегчить освоение модели на конвейере. Также инженерами рассматривались варианты для одиночной эксплуатации мотоцикла и с боковым прицепом.

К 1979 году опытный «Юпитер-500» прошел заводские и государственные испытания. Комиссия рекомендовала мотоцикл к серийному производству, которое планировали начать в начале следующего десятилетия. Но ресурсов на него не хватило.

Для запуска производства необходимо было наладить изготовление новых деталей, обеспечить стабильное качество и оценить экономическую целесообразность проекта. Производство «ИЖ Планета Спорт», отличавшееся повышенными затратами по сравнению с более простыми отечественными мотоциклами, отбило у Ижевского машиностроительного завода желание запуска новой более мощной модели. На нее попросту не хватило времени и ресурсов.

В итоге проект «Юпитер-500» так и остался перспективной разработкой, которой не довелось оказаться на конвейере.