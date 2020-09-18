Suzuki показала концепт будущего Jimny

Российский офис компании Suzuki поделился на своей странице в Instagram изображениями нового концептуального внедорожника марки, созданного в рамках дизайнерского конкурса, победителями которого стали студенты Европейского института дизайна Турина (Италия).
Прототип внедорожника получил угловатый внешний облик, объединенную панорамную крышу с задним стеклом, камеры вместо боковых зеркал, безрамочные стекла и широкую центральную стойку. Под передним бампером спрятана лебедка.
В интерьере выделяются 2-ярусная «приборка», три дисплея, скошенный по хорде руль и укороченная центральная консоль с площадкой для беспроводной зарядки гаджетов.
По задумке авторов проекта, концепт Suzuki U: man укомплектован гибридной силовой установкой, работающе в паре с системой полного привода.
Появится ли такой автомобиль когда-нибудь в продаже, пока неизвестно. Ранее в Suzuki заявляли, что рассматривают возможность превратить следующее поколение Jimny в полностью электрический внедорожник.
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