Suzuki показала концепт будущего Jimny

Фото: Suzuki

Российский офис компании Suzuki поделился на своей странице в Instagram изображениями нового концептуального внедорожника марки, созданного в рамках дизайнерского конкурса, победителями которого стали студенты Европейского института дизайна Турина (Италия).

Прототип внедорожника получил угловатый внешний облик, объединенную панорамную крышу с задним стеклом, камеры вместо боковых зеркал, безрамочные стекла и широкую центральную стойку. Под передним бампером спрятана лебедка.

В интерьере выделяются 2-ярусная «приборка», три дисплея, скошенный по хорде руль и укороченная центральная консоль с площадкой для беспроводной зарядки гаджетов.

По задумке авторов проекта, концепт Suzuki U: man укомплектован гибридной силовой установкой, работающе в паре с системой полного привода.

Появится ли такой автомобиль когда-нибудь в продаже, пока неизвестно. Ранее в Suzuki заявляли, что рассматривают возможность превратить следующее поколение Jimny в полностью электрический внедорожник.