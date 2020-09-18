Suzuki показала концепт будущего Jimny

От
Алексей Шмидт
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Фото: Suzuki

Российский офис компании Suzuki поделился на своей странице в Instagram изображениями нового концептуального внедорожника марки, созданного в рамках дизайнерского конкурса, победителями которого стали студенты Европейского института дизайна Турина (Италия). 

Прототип внедорожника получил угловатый внешний облик, объединенную панорамную крышу с задним стеклом, камеры вместо боковых зеркал, безрамочные стекла и широкую центральную стойку. Под передним бампером спрятана лебедка. 

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Suzuki U: man. Европейские студенты подготовили проект внедорожника будущего. Сделать проект гибридного или полностью электрического полноприводного автомобиля, который бы отражал традиции Suzuki и вместе с тем был бы чем-то совершенно новым — именно такая задача стояла перед европейскими студентами, которые приняли участие в масштабном дизайнерском конкурсе. Одна из самых интересных работ была представлена студентами Европейского института дизайна в Турине. Речь идет о концепте Suzuki U: man — гибридный Suzuki Jimny. Автомобиль получил угловатый внешний вид, который является прямой отсылкой к первому поколению этого легендарного внедорожника. Одна из особенностей концепта — единая с задним стеклом панорамная крыша, которая делает внедорожник похожим на кабриолет. Добиться легкости восприятия автомобиля помогают интересные дизайнерские решения: широкая центральная стойка с выкрашенной в черный цвет нижней частью, безрамочные стекла, камеры вместо боковых зеркал заднего вида, оригинальная конструкция передних фар, которые расположены на стыке решетки радиатора и бампера. Кстати, под передним бампером скрыта электрическая лебедка. Если внешний вид Suzuki U: man перекликается с предыдущими поколениями Suzuki Jimny, то интерьер — новое прочтение внутреннего пространства автомобиля. Здесь двухспицевый руль, скошенный в нижней части, двухъярусная передняя панель, где всю верхнюю часть занимают 3 мультимедиа экрана, образуя единую линию, укороченная центральная консоль с площадкой для беспроводной зарядки телефона. Воплощение простора, минимализма и технологичности. #Suzuki #SuzukiJimny

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В интерьере выделяются 2-ярусная «приборка», три дисплея, скошенный по хорде руль и укороченная центральная консоль с площадкой для беспроводной зарядки гаджетов.

По задумке авторов проекта, концепт Suzuki U: man укомплектован гибридной силовой установкой, работающе в паре с системой полного привода. 

Появится ли такой автомобиль когда-нибудь в продаже, пока неизвестно. Ранее в Suzuki заявляли, что рассматривают возможность превратить следующее поколение Jimny в полностью электрический внедорожник.

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