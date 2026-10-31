На продажу выставили Toyota Land Cruiser японских пожарных с пробегом менее 63 тысяч километров

Спецтехника, особенно когда она базируется на популярных серийных моделях, пользуется особым спросом среди коллекционеров. Один из таких необычных лотов недавно появился в Штатах. На продажу выставили необычный Toyota Land Cruiser GX Fire Command 1997 года выпуска, ранее служивший в японской пожарной службе.

Внедорожник использовался не для непосредственного тушения пожаров, а для координации действий спасательных подразделений. Теперь автомобиль с небольшим по меркам возраста пробегом ищет нового владельца, а его стоимость составляет 29 тысяч 995 долларов.

Главная «фишка» машины – характерное красное оформление, привычное для пожарной техники. Внешность дополняют массивные передние крылья, черные стальные колесные диски, хромированные накладки на зеркала и неокрашенные бамперы. Расширители колесных арок и чехол запасного колеса на задней двери окрашены в цвет кузова.

На крыше установлен крупный багажник, предусмотрены дефлекторы окон и проблесковые маячки. Еще одна необычная деталь находится на передней решетке: вместо привычной эмблемы Toyota размещен значок в форме цветка сакуры. Такая символика используется японскими пожарными подразделениями.

Несмотря на специализированное назначение, автомобиль не оснащался резервуаром для воды и оборудованием для подачи огнетушащих составов. По описанию продавца, Land Cruiser использовался сотрудниками, отвечавшими за координацию ресурсов и организацию работы во время чрезвычайных ситуаций, так что непосредственное участие в тушении пожаров машина не принимала.

Салон внедорожника обладает семиместной компоновкой. Продавец утверждает, что специализированное оборудование, включая дополнительные фары, сирены, радиостанцию и переговорное устройство, находится в рабочем состоянии. Вместе с автомобилем также предлагается сертификат подлинности, подтверждающий его происхождение.

Под капотом внедорожника установлен атмосферный 4,5-литровый рядный шестицилиндровый двигатель Toyota 1FZ-FE. В стандартном исполнении этот агрегат развивал более 200 л.с. и 373 Нм крутящего момента. Он работает в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач, передающей тягу на все четыре колеса.

Пробег выставленного на продажу экземпляра составляет 62 тысячи 972 км. За редкий Land Cruiser GX Fire Command продавец просит 29 тысяч 995 долларов или примерно 2,4 миллиона рублей по текущему курсу. Объявление размещено на eBay.

Накануне мы рассказывали о том, что Toyota готовит внедорожник Land Cruiser 400.