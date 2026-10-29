Большой электрифицированный кроссовер Lexus TZ получил обвес Modellista

Трехрядный кроссовер Lexus TZ еще не вышел в продажу, но уже обзавелся эффектным обвесом от предворного тюнинг-ателье Toyota, известного как Modellista. Комплект внешних доработок значительно меняет внешний облик машины, делая его еще более агрессивным.

Lexus TZ был представлен в мае этого года, став премиальной электрифицированной версией нового поколения Toyota Highlander. Продажи машины в Японии должны начаться этой зимой.

Длина обычной версии Lexus TZ составляет 5100 мм, ширина – 1990 мм, высота – 1705 мм. Колесная база достигает 3050 мм. Передняя часть оформлена в фирменной стилистике Spindle Body с закрытой панелью вместо традиционной решетки радиатора и раздельными светодиодными фарами. Сзади установлена горизонтальная световая полоса в стиле современной дизайнерской концепции Lexus.

Для кроссовера компания Modellista уже подготовила аэродинамический пакет из трех основных элементов: передней и задней накладок на бамперы, а также боковых юбок.

Тюнеры дополнительно предусмотрели горизонтальную декоративную решетку на задней стойке кузова, а также подвели итоги своей работы особыми 22-дюймовыми коваными алюминиевыми колесными дисками, подверкивающими крупные пропорции большого кроссовера.

Салон автомобиля будет рассчитан на шесть или семь человек в зависимости от выбранной конфигурации. В передней части будет установлена цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма и центральный сенсорный экран на 14 дюймов. Lexus также обещает использовать отделочные материалы высокого качества, соответствующие премиальному позиционированию модели.

Электрическая силовая установка машины включит в себя два мотора и систему полного привода Direct4. Совокупная мощность достигнет 407,8 л.с., а разгон с места до 100 км/ч займет 5,4 секунды. Аккумулятор емкостью 95,82 кВт/ч обеспечит кроссоверу запас хода до 640 км.

Дополнительно для нового Lexus TX будут доступны система подруливания задних колес, имитации звука двигателя, а также специальные настройки комфорта для пассажиров второго и третьего рядов.

Сколько будет стоить автомобиль уже известно, но пока только в Штатах. За базовую версию машины будут просить от 64 тысяч 50 долларов или около 5,2 млн рублей по нынешнему курсу.

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