Какой может оказаться новая Subaru Impreza: рендер и подробности

Неофициальный рендер нового поколения Subaru Impreza (2028)

Subaru Impreza может получить новое поколение уже в 2028 году. Как сообщает портал Carview.Yahoo со ссылкой на собственные источники, машина переберется на новую гибридную силовую установку, которая сейчас предлагается для родственной модели Crosstrek.

Актуальная Subaru Impreza дебютировала в 1992 году и стала одной из ключевых моделей японской марки. Автомобиль получил известность благодаря оппозитным двигателям и фирменной системе полного привода, а спортивные версии WRX добились успехов в ралли. За годы выпуска Impreza предлагалась в кузовах седан и хэтчбек, а нынешнее поколение сохранило формат пятидверной модели.

Нынешняя Impreza шестого поколения дебютировала в 2023 году, а в сентябре этого года лишилась гибридной системы e-Boxer, в то время как ее родственник по платформе – кросс-хэтчбек Crosstrek, напротив, приобрел новую гибридную силовую установку S:HEV (Strong Hybrid) во всех комплектациях, которая сочетает в себе 2,5-литровый оппозитный 4-цилиндровый бензиновый мотор с двумя электрическими двигателями. Ожидается, что та же самая гибридная система дебютирует и в простом хэтчбеке Impreza.

На компьютерном рендере предполагаемой Impreza новой генерации (заглавное изображение) сохранены основные пропорции нынешнего пятидверного хэтчбека, но передняя оптика стала уже, а ее форма выглядит острее.

Благодаря этому передняя часть может приобрести более стремительный вид. Впрочем, пока это лишь дизайнерский прогноз: прототипов новой «Импрезы» без камуфляжа на дорогах пока подловить еще никому не удалось.

Полноценный переход модели на гибрид S:HEV может столкнуться с препятствием в виде цены. В Японии стоимость переднеприводного хэтчбека стартует от 2 миллионов 865 тысяч 500 иен (примерно 1 миллион 470 тысяч рублей), что примерно на 1 миллион иен (около 500 тысяч рублей) дешевле, чем стоит гибридный Crosstrek.

Скорее всего, Subaru попытается удержать цену Impreza на прежнем уровне, сохранив для нее классические бензиновые моторы по крайней мере в базовой версии.

Между тем, ранее стало известно, что универсал повышенной проходимости Subaru Levorg может остаться без турбомотора и воздухозаборника на капоте. Кроме того, недавно мы писали о том, что Subaru готовит прощание с оппозитными двигателями в Европе.