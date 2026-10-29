Новый кей-кар Chery, который должен завоевать Японию: появились патентные изображения

Этой весной стало известно, что китайский автопроизводитель Chery собирается бросить вызов японским маркам в родном для них сегменте кей-каров.

Специально для этого даже был образован суббренд EMTA, под которым и будет продаваться первый китайский кей-кар для японского рынка. Накануне в интернете появились его первые патентные изображения.

Японский класс K-Car сформировался в 1949 году, когда в стране появились специальные требования к компактным автомобилям с ограниченными размерами и объемом двигателя. Благодаря налоговым и регистрационным преимуществам кей-кары стали важной частью местного рынка. Сегодня этот класс включает городские хэтчбеки, минивэны и электрические модели, рассчитанные на эксплуатацию в условиях плотной застройки.

Судя по опубликованным патентным изображениям, новинка Chery для японского рынка, которая поборется за покупателей в кей-сегменте, отличится короткими свесами и длинной колесной базой, благодаря которой инженеры смогут увеличить пространство в салоне.

Передняя часть выделится фарами с круглыми внутренними элементами и квадратными внешними контурами. Между ними расположится декоративная панель, которая сформирует дружелюбный облик машины, характерный для японских кей-моделей.

За счет сдвижных задних дверей пассажиры смогут с комфортом заходить и выходить из салона автомобиля на тесных парковках, где распахнуть обычную дверь бывает сложно.

Технические характеристики нового кей-кара суббренда Chery пока не раскрываются, но известно, что речь будет идти о полноценном электромобиле. Учитывая ограничения на максимальную мощность, можно предположить, что отдача единственного электромотора машины составит до 64 л.с., а длина машины с учетом лимита для таких автомобилей точно не превысит 3,4-метра.

Как он будет называться, также сказать сложно, но ранее ходили слухи, что машину могут наделить индексом #1. Основным ее конкурентом местные журналисты видят электрический Nissan Sakura, цены на который на японском рынке стартуют от 2 миллионов 450 тысяч иен (примерно 1,2 млн рублей по нынешнему курсу).

Когда EMTA #01 появится в продаже в Японии, сейчас, похоже, не знают даже в самом Chery, но, учитывая публикацию патентных изображений, проект постепенно близится к реализации. Следом за этой моделью по анонсированному плану компании появится еще три новых, в число которых войдут небольшой хэтчбек, автомобиль класса SUV и вместительный минивэн.