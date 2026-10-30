Toyota Land Cruiser 400 может дебютировать в 2029–2030 годах: мощность достигнет 500 л.с.

Неофициальный цифровой рендер нового Toyota Land Cruiser 400 (2029-2030)

Toyota Land Cruiser 300 может получить преемника на рубеже 2029–2030 годов. По прогнозам инсайдеров, внедорожник получит индекс Land Cruiser 400, сохранит рамную конструкцию, но обзаведется усовершенствованной гибридной установкой мощностью около 500 л.с. Накануне в японских СМИ появились компьютерные рендеры, позволяющие представить, каким может оказаться модернизированный флагман этого легендарного семейства.

История Toyota Land Cruiser началась в 1951 году с модели Toyota BJ. За последующие десятилетия внедорожник превратился в одно из главных семейств марки и получил известность благодаря рамной конструкции, надежности и возможностям передвижения по сложному бездорожью. Серия 300 сменила поколение 200 в 2021 году и была построена на платформе GA-F, разработанной в рамках философии TNGA.

По прогнозам, следующее поколение Land Cruiser (FJ400) может сохранить рамное шасси, но сама платформа GA-F подвергнется дальнейшей модернизации. Ожидается повышение жесткости конструкции, снижение массы и адаптация к более широкому применению электрических технологий.

Длина актуальной модели составляет 4950–4985 мм, а ширина равна 1980–1990 мм при расстоянии между осями 2850 мм. Существенное увеличение размеров в следующем поколении маловероятно, поскольку оно ухудшит его геометрическую проходимость, ставшую вместе с образцовой надежностью визитной карточкой модели.

Неофициальный цифровой рендер нового Toyota Land Cruiser 400 (2029-2030)

На спекулятивных рендерах, опубликованных в открытом доступе, Land Cruiser следующего поколения изображен с более плавным силуэтом и четкими линиями кузова. Дизайнеры использовали современные стилистические решения внедорожников Toyota и Lexus, в частности электрифицированного концепт-кара Land Cruiser SE, сохранив горизонтальную линию крыши и пропорции нынешней модели.

Основные изменения в этой модели, помимо экстерьера, могут произойти в ее силовой установке. Актуальный гибридный Land Cruiser 300 объединяет в себе 3,5-литровый V6 с двойным турбонаддувом и электродвигатель. Совокупная отдача составляет 457 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 790 Нм. В зависимости от условий движения автомобиль способен передвигаться исключительно на электротяге, например при трогании с места или на небольшой скорости.

Для следующего поколения этой модели обещают дальнейшее развитие такой схемы без радикальной переработки двигателя внутреннего сгорания. Основное внимание может быть уделено электромотору, аккумулятору и управляющей электронике. В результате совокупная мощность гибридной установки, по предварительным оценкам, способна приблизиться к 500 л.с., а крутящий момент – к 800 Нм.

Скорее всего, Land Cruiser 400 сохранит и дизельный двигатель V6 объемом 3,3 литра с двойным турбонаддувом. Нынешний агрегат развивает 307 л.с. и 700 Нм и пользуется неплохим спросом для любителей дальних поездок.

Большие изменения могут принести с собой существенное подорожание этой модели. Базовый Land Cruiser 300 сейчас стоит в Японии 6 миллионов 300 тысяч 800 иен (около 3,2 млн рублей), а его «топовая» версия оценивается в 10 миллионов 200 тысяч 300 иен (без малого 5,3 млн рублей).

После смены генерации большой рамный внедорожник Toyota может прибавить в базовой цене до 7 миллионов иен (порядка 3,6 млн рублей), а в самой дорогой (GR Sport) – до 12 миллионов иен или примерно 6,2 млн российских рублей по текущему курсу.

Между тем, ранее стало известно, что в 2028 году Toyota собирается обновить младшего брата «трехсотого» – Land Cruiser 250.