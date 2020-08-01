ТОП-5 машин, чьи кузова практически не ржавеют

Коррозия – естественный процесс, который рано или поздно затрагивает кузов любого автомобиля. Вот только некоторые машины ржавеют быстрее других, а на других «рыжики» появляются значительно реже. Наши коллеги с портала «Автовзгляд» назвали пятерку автомобилей, чьи кузова практически не страдают от появления ржавчины.

Porsche Cayenne. Фото: Porsche

На первой строчке ТОП-а самых стойких к коррозии автомобилей расположился Porsche Cayenne, чье первое поколение, выпускавшееся с 2002 по 2010 годы, отлично выдерживает натиск природы за счет толстого лакокрасочного покрытия. Ржавчина на этой модели может появиться лишь под пластиковыми деталями, а также в местах стыков кузовных панелей.

Audi A6. Фото: Audi

На второй позиции оказался Audi A6 в кузове C6. Сколы на капоте и даже в районе задних арок если и начинают цвести, то происходит это очень медленно. Помогает в этом A6 алюминиевый кузов, а также прочные подрамники и лонжероны с множеством точек. Днище более уязвимо, поскольку его антикоррозионное покрытие быстро повреждается из-за низкого клиренса.

Volvo S80. Фото: Volvo

Третьим стал Volvo S80 второго поколения. Лакокрасочное покрытие «шведа» быстро теряет былой лоск, но стальной кузов так хорошо обработан, что практически не имеет слабых мест.

Mercedes-Benz S-Class. Фото: Mercedes

Четвертым назван Mercedes-Benz S-Class W221, сочетающий в себе отличное качество окраски и антикоррозионной обработки. Если встретить на улице откровенно сгнивший кузов этой модели, то это говорит лишь об одном: машина подвергалась некачественному кустарному кузовному ремонту.

Volvo XC90. Фото: Volvo

Замыкает ТОП-5 самых стойких к коррозии автомобилей кроссовер Volvo XC90. Защищен этот «паркетник» от ржавчины не хуже, чем родственный седан S80. Стальной кузов, покрытый обильным слоем краски, гарантирует сохранность кузова на долгие годы. Но слабые места у него есть. Рыжики могут появиться в местах соприкосновения пластиковых элементов и металического кузова, а также на передних лонжеронах и подрамнике.