Седан Toyota Land Cruiser 300: почему такого автомобиля не будет

Седан Toyota Land Cruiser 300. Фото: Theophilus Chin

На одном из российских YouTube-каналов набирает популярность видеоролик, в котором блогер сообщил о планах Toyota выпустить версию внедорожника Land Cruiser 300 в кузове седан.

По словам автора новости, ссылающегося на некую инсайдерскую информацию, автомобиль создается для ограниченного перечня рынков, в числе которых значится и Россия. Машину будут продавать и в странах Персидского залива, где большой популярностью пользуется оригинальный Land Cruiser. Четырехдверку, якобы, построят на той же платформе, что и седан Toyota Camry последнего поколения (TNGA), сделав её крупнее родственника. Кроме того, она будет оснащена полным приводом уже с базовой версии, в то время как Camry продают с полным приводом лишь в дорогих комплектациях (в России только передний привод). Стоимость седана Toyota Land Cruiser 300 в случае выхода в продажу начиналась бы с отметки в 2 миллиона 300 тысяч рублей, то есть примерно там, где сейчас расположена предмаксимальная комплектация Camry Люкс Safety.

К сожалению, фантазиям блогера сбыться не суждено. Никакого Toyota Land Cruiser в кузове седан не планируется. И вот почему.

Показанный блогером рендер новой премиальной 4-дверки от Toyota является фантазией малазийского дизайнера Теофила Чина, причем довольно старой. Художник взял за основу этого изображения седан Toyota Camry XV50 и «натянул» на его переднюю часть кузова «передок» от Land Cruiser.

Кроме того, переделывать рамный внедорожник в абсолютную противоположность (седан), абсолютно нецелесообразно, как в техническом плане, так и в экономическом. Гораздо проще выпустить абсолютно новую модель.

Что касается названия, то для всех покупателей Toyota название Land Cruiser неизменно ассоциируется с брутальным внедорожником, но никак не с низким седаном, хоть и полноприводным.

Судя по всему, сейчас компания полностью занята созданием нового поколения Land Cruiser, которое, по слухам, получит индекс 300. Выход этой модели изначально планировался на этот год, но затем в Toyota опровергли эту информацию. Позже в Сети поползли слухи, что внедорожник появится в начале 2021 года, но это было еще до пандемии, поэтому полагаться на эти данные также не стоит.