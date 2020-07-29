Пятое поколение Kia Sportage получит длиннобазную версию

Корейцы продолжают обкатывать пятое поколение своего популярного кроссовера Sportage, попутно готовясь к его премьере. Накануне местное издание «The Korean Car Blog» опубликовало очередную порцию фотографий с тестов нового «Спортейджа», судя по которым новый «паркетник» получит версию с удлиненной колесной базой.

На сделанных фотошпионами снимках запечатлены два прототипа пятой генерации Sportage, один из которых имеет увеличенное расстояние между осями. Дизайн машин скрыт плотным камуфляжем, поэтому оценить его не представляется возможным.

Изначально предполагалось, что официальный дебют нового Kia Sportage состоится в конце этого года, однако позже производственные планы «Киа» подверглись коррекции. Теперь появление этой модели ожидают в середине 2021 года.

Напомним, на российском авторынке Kia Sportage является одним из самых популярных кроссоверов в своем сегменте. Стоимость текущего поколения этой модели начинается от 1 миллиона 464 тысяч 900 рублей.