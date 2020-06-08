Завод Hyundai в России переходит на работу в две смены

Фото: из открытых источников

В Северной столице страны располагается производственная площадка южнокорейского бренда. И, начиная с сегодняшнего дня, она начинает работать в 2 смены.

Пока что сообщается, что такой режим работы будет действовать до 11 июня. За две рабочие смены с конвейера должно сходить около 700 автомобилей. При этом, представители фирмы отметили, что будут соблюдены абсолютно все требования и нормы, направленные на борьбу с распространением коронавируса.

Примечательно, что общая часть сотрудников завода сейчас работает в удалённом режиме, что позволяет выполнять все необходимые операции вовремя, но не подвергать их риску заболевания. Что касается работников, трудящихся непосредственно на конвейере, то о дальнейшем графике работы их будут информировать ежедневно, корректируя его в соответствии с эпидемиологической ситуацией.