Hyundai отобрал у Toyota одну важную награду 2024 года

Hyundai без зазрения совести можно назвать автопроизводителем, который за последние десятилетия смог изменить свою репутацию в лучшую сторону. Сегодня эта корейская компания выпускает одни из лучших седанов и кроссоверов на рынке. Но накануне у ее появился еще один повод для гордости.

Если до недавнего времени автомобили Hyundai уступали некоторым конкурентам с точки зрения безопасности, то в 2024-м году компании удалось завоевать звание самого безопасного бренда среди автопроизводителей, опередив по этому показателю Toyota.

В свежем рейтинге института безопасности дорожного движения (IIHS) автомобили корейской марки завоевали сразу девять наград Top Safety Picks, присуждаемых наиболее безопасным машинам в мире.

Этого оказалось достаточно для того, чтобы обойти Toyota и стать самым безопасным автомобильным брендом в 2024 году.

Автомобилями Hyundai, завоевавшими самые высокие оценки безопасности, стали: Hyundai Ioniq 5 и 6, Hyundai Santa Fe, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata, Hyundai Tucson, Hyundai Kona, Hyundai Palisade и Hyundai Santa Cruz.

Все они успешно прошли через строгие тесты IIHS, которые включали в себя фронтальные испытания, боковые краш-тесты, проверку на прочность крыши, подголовников и многое другое.