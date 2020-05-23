Renault готовит преемника Lada Largus

Фото: L’Argus

Румынская дочка Renault – Dacia – разрабатывает новый кросс-универсал, который станет близким родственником третьего поколения Logan. Не исключено, что именно этой модели в будущем будет суждено стать преемником популярного универсала Lada Largus.

Французское издание «L’Argus» со ссылкой на собственные источники утверждает, что новый кросс-универсал Dacia будет спроектирован на архитектуре CMF-B, повторяя по технической стороне следующий Logan. Ориентировочная длина автомобиля – 4,5 метра.

В модельном ряду Dacia новый 3-рядный кросс-универсал с возможностью трансформации салона заменит Logan MCV и компактвэн Lodgy, что позволит Renault сэкономить, объединив два продукта в один.

В моторную линейку новинки войдут 1- и 1,3-литровый бензиновые турбомоторы , а также 1,5-литровый турбодизель. Позже в гамме двигателей этой модели появится гибридная модификация на базе 1,6-литрового бензинового «атмосферника», работающая в связке с двумя электрическими моторами и трехвальной трансмиссией без сцепления и синхронизаторов.

В продажу в Европе 7-местный лифтованный двухобъемник Dacia поступит в 2021 году. В России, если замена Largus и состоится, произойдет это не скоро, поскольку «вазовцы» сейчас работают над обновлением актуального “Ларгуса”.