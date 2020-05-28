Nissan приступает к масштабной реструктуризации

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Совсем недавно в сети появились данные о том, что торговая марка Nissan сейчас переживает не самое лучшее время, поэтому готовит новый план оптимизации бизнеса. Теперь озвучены его подробности.

Так, фирма определилась с ключевыми направлениями реализации своей продукции. Это американский, китайский и японский рынки. Добиться существенного роста продаж фирма собирается за счёт работы с такими сегментами, как С и D. Помимо этого, на рынок будут активно выводиться новые модели спорткаров и электрифицированных машин. Только в ближайшие 3 года торговая марка планирует анонсировать 12 моделей. При этом, на японском рынке доля электрифицированных транспортных средств бренда должна превысить показатель в 60 процентов.

В рамках оптимизации будет прекращена продажа автомобилей под именем Datsun в России. Объёмы глобального производства сократятся ещё на 20 процентов. Закроется несколько заводов, включая индийский и испанский. Сократится число сотрудников. Издержки планируется снизить почти на 3 миллиарда долларов.