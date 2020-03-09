Volvo готовит два новых кроссовера

Фото: Volvo

Сообщается, что в модельном ряду производителя появятся такие кроссоверы, как С40 и ХС100.

Стоит отметить, что подтверждённая информация о том, что фирма планирует выпустить два принципиально новых автомобиля, появилась в рамках проведённой конференции в Лас-Вегасе. Так, паркетник модели С40 будет ориентирован на молодой сегмент покупателей. Новинка получит низкую крышу, современную светотехнику, а также агрессивную решётку радиатора.

Второй новинкой станет флагманский внедорожник модели ХС100. В его основе будет положена тележка, которая используется для ХС90. Машина будет трёхрядной. Премьера должна состояться уже во второй половине 2023 года. Вероятнее всего внедорожник получит гибридную силовую установку и даже полностью электрифицированную версию.