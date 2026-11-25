Неофициальный рендер нового поколения Nissan Note (2027)

Хэтчбек Nissan Note приближается к очередной смене поколений. Новая модель может дебютировать уже во второй половине 2027 года, получив обновленную гибридную установку и технологии, заимствованные у последних новинок марки.

Первое поколение Nissan Note появилось в январе 2005 года. В сентябре 2012-го дебютировала вторая генерация этой модели, а в декабре 2020 года на рынок вышла актуальная итерация автомобиля. Интервалы между сменами поколений составляли примерно 7 лет и 8 месяцев, а затем 8 лет и 3 месяца. Если Nissan сохранит прежний график, то запуск следующей генерации Note может как раз прийтись на вторую половину 2027 года.

От внешности реформенной 5-дверки ждут ряда перемен, которые коснутся в первую очередь оформления ее передней части кузова. Автомобилю может достаться новая решетка радиатора, которая сменит горизонтальные ламели на хромированные пунктирные линии. Ее визуально объединят с курсивами пиксельных дневных ходовых огней, а также с узкими горизонтальными блоками фонарей с новой графикой.

Бампер машины получит широкий нижний воздухозаборник и многоугольные декоративные вставки по краям, имитирующие воздуховоды к тормозам.

Неофициальный рендер нового поколения Nissan Note (2027)

Главным техническим новшеством следующего Nissan Note, вероятно, станет появление в его оснащении системы e-Power третьего поколения. Этим летом такая система появилась в японском кроссовере Kicks, а затем ее внедрили в большой минивэн Elgrand.

В основе системы лежит электрический блок e-POWER 5-в-1, объединяющий пять ключевых компонентов, включая двигатель и инвертор. Конструкция стала компактнее и легче, а уровень шума и расход топлива должны снизиться. На японском Kicks используется 1,4-литровый двигатель-генератор. Какой агрегат получит будущий Note, пока неизвестно.

Также ожидается развитие электрического полного привода. Актуальные Note и Note Aura питаются от электромоторов на передней и задней осях.

Система позволяет точно распределять тягу, повышая устойчивость на мокрой дороге и в поворотах. В новом Kicks уже применяется технология e-4ORCE с совместным управлением электромоторами и тормозами. Если она появится в новом Note, то улучшит управляемость и плавность хода 5-дверки.

Кроме того, по неподтвержденной информации, Nissan может выпустить дополнительную модель, которая будет базироваться на Note, но получит три ряда сидений и навяжет конкуренцию в сегменте таким популярным ее представителям, как Honda Freed и Toyota Sienta. Как она будет выглядеть, Дейли-Мотор недавно показывал на неофициальных рендерных изображениях.