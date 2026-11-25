Популярность небольших кемперов растет во всем мире, но одной из передовых стран в развитии этого сегмента традиционно остается Япония.

Накануне местная компания Tipi Outdoor Design представила новый компактный автодом Traboy B40-R. В его основе лежит коммерческий Toyota TownAce, который сохранил небольшие размеры и удобство управления в городе. Разработчики сделали ставку на практичную планировку, полноценное спальное место и оснащение для путешествий.

В основе кемпера лежит Toyota TownAce Van в комплектации GL. Эта модель имеет почти 50-летнюю историю и относится к классу компактных коммерческих автомобилей. Длина Traboy B40-R составляет 4065 мм, ширина – 1665 мм, высота – 1930 мм. По длине он сопоставим с Toyota Aqua, которая достигает 4080 мм.

Компактные габариты позволяют автодому передвигаться по узким городским улицам, оживленным туристическим районам и горным дорогам. Кроме того, автомобиль проще размещать на многоуровневых парковках с ограничениями по высоте.

В жилой части разработчики сознательно отказались от сложной мебели и выбрали открытую планировку. Слева установлено боковое двухместное сиденье, а светлая отделка сочетается с голубой обивкой, белыми элементами, светло-зелеными шторами и мебелью с отделкой под дерево. От сдвижной двери до задней части проходит свободный коридор, облегчающий перемещение внутри салона.

Во время движения в автомобиле могут находиться четыре человека: двое спереди и еще двое на боковом диване. Для ночлега предусмотрено спальное место размером 2000 на 1130 мм. Оно формируется после укладки матраса в проход и вмещает двух взрослых. Под кроватью остается пространство для туристического снаряжения и дорожных сумок.

Основной мебельный модуль расположен в задней правой части салона. В него встроена столешница с откидной конструкцией из двух секций, которую можно использовать для приема пищи или работы. За открывающейся кнопкой дверцей предусмотрено отделение для одежды, полотенец и других вещей.

В столешницу встроена небольшая раковина. Запас чистой воды и емкость для слива рассчитаны на 10 литров каждая. Выдвижной душевой шланг можно достать через сдвижную дверь и использовать снаружи автомобиля. Он пригодится для мытья походного оборудования или лап домашних животных после прогулки.

За электроснабжение отвечает дополнительная аккумуляторная батарея емкостью 105 Ач. В систему входят цифровой монитор, показывающий напряжение основного и вспомогательного аккумуляторов, розетка переменного тока на 100 В и разъем постоянного тока на 12 В.

Сзади предусмотрен внешний разъем для подключения к стационарной электросети. После подключения через специальный кабель бытовые приборы можно использовать без расхода заряда дополнительной батареи.

Места для хранения предусмотрены под боковым диваном и перед ним. В задней части находится вместительное багажное отделение, доступ к которому открывается через подъемную дверь. Еще один отсек можно использовать для обуви, инструментов и небольших предметов.

Автодом Traboy B40-R комплектуется полуторалитровым бензиновым мотором и четырехступенчатой автоматической коробкой передач. Покупателям предложат переднеприводную и полноприводную версии. Стартовая стоимость составит 4 миллиона 470 тысяч 100 иен. При переводе на российскую валюту по сегодняшнему курсу это около 2,3 млн рублей.

Ранее Дейли-Мотор рассказывал о другом, не менее интересном проекте на базе Toyota TownAce (версии Truck), который оценили в 5,88 млн иен или примерно 3 миллиона рублей.