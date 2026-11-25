Формат экспедиционных кемперов набирает популярность не только в России, но и за ее пределами. Так, к примеру, к этому нишевому сегменту присоединился Китай и его бренд Armadillo, недавно представивший необычный экспедиционный кемпер Defier XT на базе грузовика MAN.

При длине чуть меньше шести метров автомобиль получил три спальных места, две кухни, полноценную душевую и даже стиральную машину с сушкой. Для автономных путешествий предусмотрены бак чистой воды на 400 литров и внушительная энергетическая система.

Длина Armadillo Defier XT составляет 5,995 метра, но это значение не учитывает запасное колесо и задние багажные ящики. Ширина кемпера достигает 2,55 метра, высота – 3,45 метра.

Основой для кемпера послужил грузовой автомобиль MAN TGM 13.320 с 6,9-литровым рядным шестицилиндровым турбодизелем. Мотор развивает 320 л.с. и 1250 Нм, работая в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Предусмотрен постоянный полный привод, а блокировки доступны для переднего, заднего и межосевого дифференциалов.

Спереди используется рессорная подвеска, сзади – пневматическая, что делает этот автодом практически идеальным автомобилем для использования там, где обычные кемперы никогда не проедут.

Жилая часть автодома рассчитана на троих человек. В задней зоне размещен U-образный диван, который днем служит местом для отдыха и приема пищи. Вечером электропривод опускает над ним двуспальную кровать длиной 2 метра и шириной 1,2 метра. В передней части предусмотрено отдельное спальное место размером 1,9 на 0,9 метра.

Попасть в жилой отсек можно через боковую дверь с трехступенчатой электрической лестницей. Прямого прохода из водительской кабины нет. Пол отделан тиком с резиновыми вставками, а жилой модуль изготовлен из стеклопластиковых сэндвич-панелей и установлен на трехточечный подрамник.

Внутри предусмотрена индукционная плита с вытяжкой, микроволновая печь и холодильник объемом 152 литра. Вторая кухня находится снаружи, рядом с входной дверью. Она оснащена раковиной и газовой плитой, а от непогоды ее защищает четырехметровый навес.

Разработчики уделили особое внимание бытовому оснащению кемпера. В его ванной комнате была установлена отдельная душевая кабина с собственным радиатором. Там же расположилась настенная стиральная машина вместимостью 3 кг с функцией сушки. Туалет не требует использования смывной воды.

Бак чистой воды вмещает 400 литров, тогда как резервуар для сточных вод рассчитан всего на 100 литров. Запас дизельного топлива составляет 300 литров. Поэтому владельцам придется внимательно следить за уровнем воды при длительном автономном использовании душа и стиральной машины.

За электроснабжение отвечает литий-железо-фосфатная батарея емкостью 940 А/ч. При напряжении 24 В ее запас энергии составляет около 22,6 кВт/ч. На крыше установлены восемь солнечных панелей общей мощностью 880 Вт, а инвертор рассчитан на 5 кВт. За отопление и нагрев воды отвечает комбинированный котел.

В Китае за новый кемпер Armadillo Defier XT просят 2,58 миллиона юаней. При пересчете на российскую валюту по текущему курсу это примерно 31 миллион 765 тысяч рублей.

Напомним, недавно Дейли-Мотор рассказывал о другом экспедиционном автодоме этой китайской компании, в основу которого легло шасси Mercedes. Машина получила имя Armadillo Conqueror T и была оценена в КНР в эквивалент 132 миллионов российских рублей.