Внедорожник Suzuki Jimny благодаря своему необычному дизайну остается одной из самых популярных моделей среди японских тюнеров.

Накануне местное ателье BEYOND JAPAN представило новый вариант доработки Suzuki Jimny под названием CODE21. Компактный внедорожник получил необычную переднюю часть без привычного бампера, расширители колесных арок и задние фонари от старого Jimny JA11. Проект отличился минималистичным оформлением, но придал автомобилю гораздо более агрессивный характер.

CODE21 базируется на нынешнем поколении Jimny с заводским индексом JB64. В отличие от распространенных проектов, в которых внедорожник оснащают массивными бамперами и крупными расширителями арок, разработчики модели сделали ставку на лаконичный внешний вид машины.

Главная «фишка» автомобиля – передняя часть без традиционного бампера. Штатную деталь заменили стальным фартуком с закругленными краями. Это визуальное решение подчеркнуло нижние элементы конструкции и улучшило геометрическую проходимость внедорожника за счет увеличения угла въезда. Дополнительная защита днища для создания брутального образа не потребовалась.

Решетка радиатора также получила новый дизайн. Она лишилась эмблемы Suzuki и предлагается с черным покрытием из смолы, близким к заводской отделке. Деталь можно установить без дополнительной окраски. Кроме неокрашенного исполнения, предусмотрены варианты Bad Face в цвет кузова, формирующие более агрессивное оформление передней части.

По бокам для Jimny предусмотрели расширители арок Nine Fender из черного пластика. Они выступают за пределы кузова всего на 9 мм с каждой стороны, но визуально делают нижнюю часть автомобиля массивнее.

Оформление кормы внедорожника дополнили бампером Liberte 64/74 из нержавеющей стали. В нем оказалась скрыта одна важная особенность – использование фонарей от Suzuki Jimny JA11 предыдущих поколений. Кроме того, вместо стандартной длинной антенны внедорожник оснастили специальной короткой.

Стоимость аксессуаров с учетом японского налога на потребление составляет 22 тысячи иен за передний фартук без бампера (примерно 11 тысяч 300 рублей), 15 тысяч 180 иен за неокрашенную переднюю панель (около 7 тысяч 800 рублей) и 27 тысяч 500 иен за безэмблемную решетку радиатора (приблизительно 14 тысяч рублей по текущему курсу).

Расширители Nine Fender оценены в 48 тысяч 400 иен (без малого 25 тысяч рублей). Задний бампер Liberte 64/74 стоит 75 тысяч 240 иен (примерно 39 тысяч рублей), а короткая антенна – 4 тысячи 400 иен (примерно 2 тысячи 300 российских рублей по актуальному валютному курсу).

Напомним, ранее Дейли-Мотор рассказывал о грядущей крупной модернизации Suzuki Jimny, которая может произойти уже в 2027 году.