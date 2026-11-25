Hyundai готовит серьезное обновление Santa Fe после заметного сокращения спроса на корейском рынке. Рестайлинговый кроссовер может получить переработанную переднюю и заднюю части, новый мультимедийный комплекс и возможные изменения в силовой гамме. Премьера модернизированной модели может состояться в первой половине 2027 года.

Согласно официальной статистике, в октябре 2026 года Hyundai Santa Fe разошелся в Южной Корее тиражом 2469 экземпляров. Это на 49,2% меньше результата за аналогичный месяц прошлого года. Для сравнения, главный конкурент модели Kia Sorento за тот же период нашел 6784 покупателя.

За январь-октябрь Hyundai реализовала на домашнем рынке 33 тысячи 615 Santa Fe против 50 тысяч 431 автомобиля годом ранее. Снижение составило 33,3%. Продажи Kia Sorento за десять месяцев достигли 81 тысячи 717 машин, то есть разница между двумя родственными моделями приблизилась к 2,4 раза.

Пятое поколение Santa Fe было представлено летом 2023 года, после чего стабильно пользовалось высоким спросом, но в последнее время интерес к машине подсократился.

Одной из причин, по которым корейцы предпочитают Kia Sorento, а не его сводного брата от Hyundai, называют спорную внешность «Санта Фе». В актуальном кроссовере передняя и задняя светотехника получили графику в форме буквы H. Самые большие вопросы вызвали именно задние фонари, расположенные низко в нижней части бампера и напоминающие своей графикой маленькие гантели или даже косточки для собак.

Ожидается, что в рестайлинг-версии Hyundai избавит Santa Fe от этих визуальных недостатков. Судя по шпионским фото и независимым рендерам, вместо H-образных элементов у кроссовера появятся вертикальные дневные ходовые огни и раздельные фары.

Независимые рендеры обновленного Hyundai Santa Fe

В оформлении будет использоваться новая дизайнерская концепция Hyundai «Искусство стали», ранее продемонстрированная на втором поколении водородного кроссовера Nexo.

Сзади также ожидается серьезная переработка. Низко расположенные фонари уступят место вертикальным блокам в верхней части кузова. Их соединит горизонтальная световая полоса, а место установки номерного знака изменится. Угловатый силуэт и основные пропорции кузова, обеспечивающие просторный салон, сохранятся.

Изменения могут затронуть, в том числе, интерьер машины. Вместо актуального панорамного изогнутого дисплея могут предусмотреть новую компоновку с крупным центральным тачскрином. «Мультимедийка», скорее всего, будет работать под управлением системы Pleos Connect на базе Android. Она уже появилась в свежих версиях Tucson и Avante.

Технические перемены в новом Santa Fe, если и произойдут, то будут касаться появления новой версии. К актуальным бензиновым и гибридным модификациям может присоединиться исполнение EREV. В нем двигатель внутреннего сгорания работает преимущественно как генератор, заряжая тяговую батарею.

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