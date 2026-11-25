В конце 2000-х Ирбитский мотозавод чувствовал себя гораздо лучше, чем сейчас, и периодически выпускал необычные спецверсии своих мотоциклов. Одной из них в 2008 году стал Ural Wjuga. Он получил необычную окраску и несколько доработок, отличавших его от обычных моделей российского бренда.

Премьеру Ural Wjuga справил на европейском рынке зимой 2008 года. В его основу лег трехколесный мотоцикл с подключаемым приводом колеса коляски. За разработку отвечал европейский импортер Ural Motorcycles GmbH, так что модель, название которой отсылало к снежной буре, относилась к региональным лимитированным сериям, а не к отдельной массовой модели Ирбитского мотозавода.

Первое, что бросалось в глаза при взгляде на Wjuga, – арктический камуфляж и затемненная отделка. Черные элементы рамы и шасси сочетались с контрастной окраской кузовных деталей. Внешний вид дополняли ветровое стекло, защищавшее водителя от холодного встречного потока, и специальные наколенники.

Для поездок в морозную погоду для «Вьюги» предусмотрели подогрев рукояток руля. Водительское сиденье закрывалось кожаным чехлом. За ним вместо привычного пассажирского места разместили багажный отсек. В результате мотоцикл получил дополнительное пространство для перевозки вещей, необходимых в дальней дороге.

Техническая основа Wjuga была классической для Ural тех лет. Мотоцикл оснащался четырехтактным оппозитным двухцилиндровым двигателем с воздушным охлаждением объемом 749 куб. см. Он развивал 40 л.с. при 5600 об/мин и выдавал 52 Нм крутящего момента при 4000 об/мин.

Двигатель работал с четырехступенчатой механической коробкой передач, в которой предусматривался задний ход. Крутящий момент передавался на заднее колесо карданным валом. Для движения по сложным участкам водитель мог подключить привод колеса коляски, улучшая проходимость мотоцикла на снегу и при езде по грязи.

В оснащение также входили защитные дуги вокруг двигателя и коляски, передний дисковый тормоз и усиленный комплект подвески.

Ural Wjuga был выпущен для Европы лимитированным тиражом, но в каком конкретно количестве до сих пор неизвестно. В те же годы лимитированные серии мотоциклов ИМЗ (к примеру, Pustinja, Sahara и Red October), как правило, насчитывали от 15 до 50 экземпляров в зависимости от предзаказов дилеров.

Найти никакой информации в открытом доступе о том, сколько стоил такой мотоцикл, нам также не удалось, но, для сравнения, лимитированный мотоцикл Ural Snow Leopard, появившийся спустя несколько лет после «Вьюги», продавали в «Старом Свете» за 12 тысяч 900 евро или примерно 1,2 млн российских рублей.