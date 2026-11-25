Китай постепенно становится не только вотчиной мирового автопрома, но и семимильными шагами осваивает мир автомобильного тюнинга. Один из таких примеров, подтверждающих этот тезис, обнаружился недавно в соцсетях. «Поднебесное» тюнинг-ателье Linghu Auto Custom представило необычный проект на базе Audi R8 первого поколения. Спортивный автомобиль получил кузов, стилизованный под знаменитый Bugatti Chiron.

Судя по кадрам из видео, разошедшимся в сети, местные специалисты полностью переработали внешние кузовные панели Audi R8, постаравшись воспроизвести характерные черты французского гиперкара. Спереди появилась крупная решетка радиатора в форме подковы, а по бокам – массивные воздухозаборники, напоминающие элементы оригинального Chiron.

Выбор Audi R8 в качестве донора реплики Bugatti Chiron объясняется среднемоторной компоновкой этого немецкого спорткара, совпадающей с французским гиперкаром.

Благодаря расположению двигателя за пассажирским салоном исходный автомобиль обладает пропорциями, подходящими для подобной переделки. Это дало возможность тюнерам создать убедительную внешнюю имитацию без разработки совершенно новой технической платформы.

Впрочем, полностью повторить габариты Bugatti китайским гаражным умельцам не удалось. Реальный Chiron отличается более широким кузовом, форма которого рассчитана на высокие аэродинамические нагрузки и охлаждение мощной силовой установки, поэтому он никак не может выглядеть так же, как более компактный Audi R8.

Кроме того, китайским тюнерам не удалось повторить оригинальный Bugatti и с точки зрения технической части. Вместо четырехтурбинного 8-литрового W16 Bugatti, развивающего 1500 л.с., китайские спецы сохранили атмосферный 4,2-литровый V8 от Audi R8 первого поколения. Его мощность составляет 420 л.с.

В заводском исполнении Audi R8 с этим двигателем способна разгоняться до максимальных 301 км/ч. Вероятно, примерно те же самые показатели будет демонстрировать и реплика Bugatti Chiron, разработанная на базе этого спорткара.

Стоимость проекта Linghu Auto Custom пока не раскрыла. Сколько времени заняла переделка, какие материалы использовались для изготовления новых кузовных деталей и можно ли легализовать автомобиль для движения по дорогам общего пользования – также не уточняется.

Между тем, этой весной мы рассказывали о другом интересном тюнинг-проекте, когда Pontiac Fiero 1988 попытались превратить в реплику Lamborghini Gallardo и даже выставили такой автомобиль на продажу.