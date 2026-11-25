Неофициальный цифровой рендер нового Toyota Raize Space

Toyota может расширить семейство компактного бюджетного кроссовера Raize за счет удлиненной семиместной модификации Space. Ожидается, что новинка получит увеличенный кузов, три ряда сидений и усовершенствованную гибридную установку. Полноценное обновление семейства ждут осенью 2027 года.

Кроссовер Toyota Raize был представлен в 2019 году. У машины есть брат-близнец Daihatsu Rocky. В 2022 году такие «паркетники» начали ввозить в Россию по «серому» импорту, но в последние годы их поставки по неофициальным каналам практически прекратились. Зато в Японии спрос на машину остается высоким, а вскоре еще сильнее увеличить его предстоит удлиненной модификации этой модели.

По информации журнала Motor-Fan, проект Toyota предполагает выпуск двух вариантов: стандартного Raize нового поколения и его «растянутой» версии, которую могут назвать Raize Space. Последняя станет не просто модификацией с дополнительными сиденьями, а более крупным автомобилем с измененной колесной базой и переработанной задней частью кузова.

Ожидается, что длина новинки достигнет 4395 мм, ширина – 1740 мм, высота – 1700 мм. Колесная база может увеличиться до 2825 мм. Для сравнения, нынешний Raize имеет длину 3995 мм, ширину 1695 мм и колесную базу 2525 мм. Таким образом, прибавка в габаритах удлиненной версии может составить около 400 мм по длине и 300 мм между осями.

За счет увеличения габаритов внутри получится разместить третий ряд сидений, но для этого инженерам Toyota придется полностью перекраивать компоновку задней части машины, в том числе расположение колес, топливного бака и элементов подвески.

Снаружи новый кросс-минивэн Toyota может получить крупную радиаторную решетку с горизонтальными черными элементами и узкие светодиодные фары. По краям бампера, вероятно, разместятся вертикальные световые блоки (как показано на рендере в заглавии этого материала), а нижняя часть будет дополнена серебристой защитной накладкой.

Черная крыша и расширенные колесные арки с пластиковой отделкой должны придать этой модели внедорожный характер, которым пользуется классический компакт-кроссовер Raize.

В основу машины, предположительно, ляжет актуальная платформа DNGA, которую Raize делит с Daihatsu Rocky. Линейка силовых агрегатов пока засекречена, но простой 5-местный кроссовер сейчас продается в Японии с атмосферным 1,2-литровым трехцилиндровым двигателем мощностью 87 л.с., 1-литровым турбомотором на 98 л.с. и последовательной гибридной системой e-SMART HYBRID.

В последнем случае 1,2-литровый бензиновый двигатель работает как генератор, а колеса приводит электромотор мощностью 106 л.с. и крутящим моментом 170 Нм.

Премьеру Toyota Raize Space ждут ориентировочно в сентябре 2027 года. Стоимость такого кросс-минивэна может составить в Японии примерно 2,5 миллиона иен, что эквивалентно сумме в 1,3 миллиона российских рублей по актуальному курсу валют.

Тем временем, недавно стало известно, что Toyota работает над обновлением внедорожника Land Cruiser 250. Как он может выглядеть на прошлой неделе показали независимые дизайнеры.