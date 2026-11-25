Неофициальный цифровой рендер обновленного Toyota Prius (2028)

Один из первооткрывателей сегмента гибридов в мировой автомобильной истории Toyota Prius может пережить масштабное обновление уже в 2028 году. Накануне независимые дизайнеры из Японии опубликовали компьютерные изображения возможной внешности гибрида. Помимо нового экстерьера одним из главных направлений модернизации этой модели, по прогнозам, станет очередное улучшение топливной экономичности хэтчбека.

Напомним, пятое поколение Prius дебютировало в январе 2023 года, с которым 5-дверка заметно отошла от прежнего образа практичного автомобиля, ориентированного прежде всего на экономию топлива. Вместо этого Toyota предложила низкий кузов с купеобразным силуэтом и более выразительный дизайн, сфокусировав свое внимание на его внешности и ходовых качествах.

В июле 2026 года «Приус» прошел через незначительное обновление, которое принесло ему улучшения по части безопасности и комфорта, но до полноценного рестайлинга дело не дошло. Предполагается, что эту модель обновят в 2028-м, то есть спустя пять лет после премьеры пятого поколения.

Неофициальный цифровой рендер обновленного Toyota Prius (2028)

На выложенных в открытом доступе независимых рендерах, демонстрирующих гипотетический дизайн обновленного Toyota Prius, отчетливо видно, что машина сохраняет общую форму кузова, но с заметными переменами в передней части. Виртуальный автомобиль получил «перерисованные» блоки фар с более выразительными чертами, а также перекроенный бампер с бумерангообразными светодиодными вставками.

Изменения ожидаются и в салоне машины, хотя на рендерах интерьер нового Prius пока не показали. Основная архитектура передней панели, вероятно, сохранится, включая цифровую приборную панель и центральный мультимедийный экран. Однако Toyota может улучшить скорость работы информационно-развлекательной системы, возможности подключения смартфонов и интерфейс управления.

Также новому «Приусу» может достаться обновление комплекса Toyota Safety Sense с более точным распознаванием объектов и усовершенствованными водительскими ассистентами.

С технической частью все выглядит еще интереснее. В актуальной линейке Prius предусмотрены три основных варианта силовых установок. Базовый 1,8-литровый четырехцилиндровый гибрид развивает 140 л.с. мощности системы. Более мощный 2-литровый гибрид выдает 196 л.с. в переднеприводном исполнении и 199 л.с. с полным приводом E-Four. Для подключаемой гибридной версии PHEV используется 2-литровый двигатель, а суммарная отдача которого достигает 223 л.с.

Самой экономичной модификацией на сегодня является версия с 1,8-литровым мотором, которая потребляет в среднем около 3,1 литра бензина на 100 км.

Ожидается, что Toyota доработает систему управления двигателями и снизит механические потери, повысив эффективность электромотора. В таком случае самая экономичная версия нового Prius может сократить расход топлива до рекордных 2,9 литров на 100 км.

В случае с подключаемой гибридной модификацией, в которой хэтчбек в своем нынешнем исполнении способен проезжать до 102 километров, запас хода на электротяге может увеличиться до 151 км.

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